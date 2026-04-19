Profesor y jurista cubano: Hoy hay más razones que en 1953 para arrasar con los tiranos

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El jurista y exprofesor universitario René Fidel González García publicó este domingo desde Santiago de Cuba un contundente mensaje en Facebook en el que afirma que hoy existen más razones que en 1953 para que una nueva generación de cubanos arrase "con esta plaga infernal de gobernantes indeseables y de tiranos insaciables que a Cuba han hundido en el mal".

La frase no es suya: pertenece al Himno del 26 de Julio, compuesto por Agustín Díaz Cartaya en 1953 como expresión de indignación popular contra la dictadura de Fulgencio Batista. González García la rescata ahora y la aplica, con una ironía histórica mayúscula, al régimen que durante décadas ha usado ese mismo himno como símbolo propio.

El detonante del post es un sello postal del centenario del nacimiento de José Martí, distribuido en Cuba en 1953. González García narra que un par de esos sellos llegaron a sus manos años atrás, y que uno de ellos lo entregó a su madre, quien lo atesoró "con esa devoción callada tan propia de los martianos". Tras el fallecimiento de ella, su padre se lo devolvió "para que otra generación lo conserve".

Desde esa memoria familiar, el jurista traza un arco histórico de 73 años: "Al mirar al pasado, al leer o escuchar las alocuciones, artículos y alegatos de entonces, los ideales y anhelos de democracia, justicia y prosperidad que muchos sostuvieron tenían que ser nuestro destino, es imposible no constatar serenamente que existen y se acumulan sin solución hoy en Cuba, incluso más causas y razones —políticas, económicas y sociales— que en aquel momento".

A su juicio, urge que otra generación traiga en “el corazón las doctrinas del Maestro” —como afirmó Fidel Castro en su alegato La historia me absolverá— y las sostenga ante todos y frente a todo, en ejercicio cabal de la integridad".

El post se publica el mismo día en que Miguel Díaz-Canel presidió en la Ciénaga de Zapata los actos centrales por el 65 aniversario de Playa Girón e inauguró la campaña "Mi firma por la Patria", una movilización organizada desde el Partido Comunista de Cuba para respaldar la declaración oficial "Girón es hoy y es siempre". Tres días antes, el 16 de abril, Díaz-Canel había presidido un acto en el Vedado habanero donde culpó al embargo de EE.UU. de todos los males del país y llamó a los cubanos a estar listos para combatir.

Ese despliegue propagandístico contrasta dolorosamente con la realidad que vive la población: apagones de hasta más de 20 horas diarias, el 89% de los cubanos en extrema pobreza, escasez crítica de alimentos, combustible y medicamentos, y una contracción del PIB proyectada del 7,2% para 2026, que acumula ya un 23% de caída desde 2019.

La crisis energética se agravó tras la caída de Nicolás Maduro en enero de 2026, que interrumpió el envío de crudo venezolano a la Isla y las presiones del gobierno de EE.UU. que cortaron también el suministro desde México.

González García no es un crítico anónimo. Es Doctor en Ciencias Jurídicas, ensayista y fue Profesor Titular de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba hasta que fue despedido y vetado profesionalmente el 11 de noviembre de 2016 por publicar artículos críticos en medios como La Joven Cuba, Rebelión y Cuba Posible.

Desde entonces ha sido objeto de acoso sistemático por la Seguridad del Estado, amenazado con procesos penales por "propaganda enemiga", "desacato al presidente" y "desobediencia". En octubre de 2025 demandó al presidente Díaz-Canel y a la fiscal general Yamila Peña Ojeda ante el Tribunal Supremo por violación de la Constitución, advirtiendo que haría huelga de hambre si era procesado. A pesar de todo, este domingo publicó su reflexión subrayando que se siente tranquilo.

El jurista cierra su post con una cita de José Martí del siglo XIX, que funciona como advertencia sobre el modelo autoritario de gobierno, aplicable tanto al Batista de 1953 como, implícitamente, al régimen actual: "Un pueblo no se funda, General, como se manda un campamento".