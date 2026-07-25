ICE deporta a exjugador de fútbol americano tras casi 10 años en EE.UU.: «Era una amenaza»

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó este sábado al exlinebacker de la NFL Daniel Ogama Adongo, de 37 años y ciudadano keniano, tras permanecer casi una década en Estados Unidos con la visa vencida y acumular un historial de arrestos que incluyó una condena penal.

Según un reporte exclusivo de Fox News Digital, la orden de remoción fue dictada por un juez de inmigración del Departamento de Justicia en marzo de este año y ejecutada el 20 de junio desde Chicago, ciudad donde Adongo residía.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hizo pública la deportación este sábado a través de sus redes sociales.

Adongo jugó como linebacker para los Indianapolis Colts entre 2013 y 2015, convirtiéndose en el primer keniano en participar en la NFL tras ser reclutado desde el rugby profesional en Sudáfrica.

Disputó cinco partidos a lo largo de tres temporadas antes de que su carrera en el fútbol americano llegara a su fin.

Un año después de retirarse, en 2016, sobrepasó el plazo de su visa y permaneció en el país de manera irregular durante aproximadamente una década.

Su historial criminal en Estados Unidos incluye una condena por daños a la propiedad en 2020, por la que fue sentenciado a un año de cárcel, además de arrestos por intimidación con cargos de felonía, agresión y conducta desordenada.

El director asistente de la Oficina de Campo de ICE en Chicago, Douglas Thompson, fue categórico al valorar la deportación: «Este individuo peligroso era claramente una amenaza para la comunidad, que ahora está más segura desde que fue removido. Quienes violan la ley migratoria son igualmente responsabilizados, incluyendo a exatletas profesionales».

El caso de Adongo se inscribe en la política migratoria de la segunda administración Trump, que desde enero de 2025 ha roto récords de deportaciones y ha priorizado la expulsión de personas con antecedentes penales, independientemente de su perfil público o trayectoria profesional.

Bajo la Ley Laken Riley, firmada por el presidente Donald Trump en enero de 2025, los inmigrantes en situación irregular con condenas por ciertos delitos deben ser detenidos sin posibilidad de fianza, lo que aceleró el proceso de remoción en este caso.

El DHS también emitió un comunicado en el que subrayó que casi el 70% de los arrestos de ICE corresponden a inmigrantes con cargos o condenas penales en el país.

El DHS precisó que más de 3 millones de inmigrantes irregulares han sido expulsados del país desde el inicio de la administración, y advirtió: «Si vienes a nuestro país ilegalmente, te encontraremos, te arrestaremos y te deportaremos».