Cubana denuncia desesperación ante los apagones: «Se te quitan las ganas de todo, pierdes las fuerzas»

Una cubana identificada como Tatiana Aguilera publicó en las redes sociales un desgarrador testimonio sobre el impacto de los apagones en su vida diaria, acompañado de una fotografía del interior de su refrigerador con alimentos echados a perder.

«Duele mucho pasar por esta situación que la poca mierda que uno pueda comprar se te eche a perder, esto parece una pesadilla, ya no sé ni qué pensar, se te quitan las ganas de todo, pierdes las fuerzas», escribió Aguilera en su publicación de Facebook.

Su mensaje continúa con una sensación de agotamiento total: «No veo la luz al final del túnel, esto se ha convertido en un círculo vicioso. Quiero tratar de pensar diferente y a mis días darle otro sentido porque esto yo no lo tolero y nunca me voy a acostumbrar a vivir a oscuras ni a la miseria que nos están imponiendo».

El testimonio refleja una realidad que afecta a millones de cubanos en medio de la crisis eléctrica más severa de la historia reciente del país, con apagones que en La Habana promedian entre 15 y 24 horas diarias durante julio de 2026.

El Sistema Eléctrico Nacional ha colapsado cinco veces solo en lo que va de 2026, acumulando diez caídas totales en los últimos 24 meses. Y por mencionar un ejemplo, en Matanzas los cortes han llegado a 87 horas consecutivas sin electricidad.

De ahí que la pérdida de alimentos es uno de los golpes más inmediatos de esta catástrofe energética. Sin refrigeración y con temperaturas de hasta 38°C, los alimentos perecederos se vuelven inseguros en apenas dos horas.

A nivel nacional, el 47,59% de los hogares cubanos reportó pérdida de alimentos refrigerados por los apagones, cifra que supera el 80% en provincias como Granma, Matanzas, Pinar del Río y Sancti Spíritus, según la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria del Food Monitor Program.

El daño no es solo material. Un estudio publicado en Social Science & Medicine en mayo de 2026 reveló que el 55,4% de los adultos cubanos padece depresión extremadamente grave, el 66% ansiedad severa y el 65,8% estrés extremo, directamente asociados a la incertidumbre de los cortes eléctricos.

Pero el caso de Aguilera no es aislado. Otra cubana que compró comida y tuvo que enfrentar la caída del sistema eléctrico al día siguiente también compartió su experiencia en redes sociales esta semana, sumándose a una cadena de testimonios que documentan el deterioro cotidiano.

El malestar acumulado ha derivado en un récord de protestas: el Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,311 manifestaciones en mayo de 2026, la cifra más alta desde el 11J de 2021, mientras en junio se registraron 107 protestas callejeras.

El régimen no ha ofrecido soluciones concretas. Díaz-Canel pidió «organizar mejor los apagones», y el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, admitió que los cortes continuarán durante todo 2026, calificando el año como «difícil».