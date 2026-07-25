El Partido quiere menos quejas, pero Guantánamo sigue con más de 150 reclamos diarios por el servicio eléctrico

A ese panorama se suma la rotura de varios transformadores en distintos municipios de la provincia

La dirección política de Guantánamo llamó este sábado a reducir el volumen de quejas ciudadanas por el servicio eléctrico, mientras la provincia registra más de 150 reclamos diarios y acumula meses de apagones que han llegado a dejar a vecinos hasta 33 horas sin electricidad.

De acuerdo con un reporte de la emisora Radio Guantánamo, el llamado se produjo en la reunión diaria de la vitalidad para el análisis de la situación operativa, económica y social del territorio, presidida por Yoel Pérez García, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la oriental provincia, y la gobernadora Alis Azahares Torreblanca.

El argumento del PCC fue que muchas de esas reclamaciones "no tienen que ver con la difícil situación electroenergética que vive el país", sino con deficiencias organizativas de las brigadas de linieros y falta de capacidad de respuesta local.

La reunión reconoció, no obstante, que la cifra de más de 150 quejas diarias "puede y debe reducirse con más prontitud, capacidad de trabajo y mejor organización", según el reporte oficial.

A ese panorama se suma la rotura de varios transformadores en distintos municipios de la provincia, aunque las autoridades anunciaron la llegada próxima de nuevos equipos como solución parcial.

Guantánamo depende de una única línea de alta tensión de 110 kV para conectarse al Sistema Electroenergético Nacional a través de Santiago de Cuba, lo que convierte cualquier falla en esa línea en un apagón total provincial.

Justamente en junio una avería en esa línea dejó a toda la provincia sin electricidad por más de 24 horas, con algunas zonas que acumularon hasta 33 horas sin servicio.

Antes, en abril, los cortes eran tan prolongados que residentes protagonizaron cacerolazos, porque solo recibían electricidad entre 45 minutos y una hora al día.

Ante la imposibilidad de garantizar suministro en los hogares, el gobierno habilitó en días recientes más de 60 plazas y espacios públicos como salas colectivas de televisión, dentro del programa Verano con mi gente, lo cual presentó como una alternativa a los apagones para los guantanameros.

El contexto nacional agrava el cuadro provincial. El jueves, el déficit eléctrico en Cuba rozó otro récord histórico de apagones, con 2,315 MW de déficit a las 9:10 pm, apenas por debajo del récord absoluto de 2,341 MW registrado el 8 de julio.

Julio se consolida como el mes más crítico de la historia eléctrica cubana, con una disponibilidad de generación de apenas 1,070 MW frente a una demanda de 3,200 MW y 106 centrales de generación distribuida fuera de servicio por falta de combustible.

Mientras el PCC pide menos quejas, la realidad de Guantánamo es que cada día más de 150 familias llaman para reportar un servicio que el propio gobierno admite que no puede garantizar.