Retiran popular medicamento para la alergia en EE.UU. tras detectarse una posible contaminación cruzada

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos anunció el retiro voluntario de cuatro lotes de clorhidrato de cetirizina de 5 mg, un antihistamínico genérico equivalente al Zyrtec, tras detectarse una posible contaminación cruzada con ranitidina, un medicamento para la acidez estomacal que podría desencadenar reacciones alérgicas mortales en personas sensibles.

El retiro fue emitido el 18 de julio por Unique Pharmaceutical Laboratories, división de J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., con sede en Panoli, Gujarat, India, y afecta a un producto distribuido a mayoristas y minoristas en todo el territorio estadounidense entre abril y junio de este año.

Según el aviso oficial de la FDA, pruebas de laboratorio detectaron trazas de ranitidina -aproximadamente menos del 0.5 %- en dos de los cuatro lotes, lo que motivó el retiro preventivo de todos ellos.

El riesgo es especialmente grave para quienes tienen hipersensibilidad conocida a los ingredientes de la ranitidina: ingerir una tableta contaminada podría provocar eventos adversos graves con reacciones de hipersensibilidad severas hipotensión, disnea, dificultad para tragar, edema de garganta y facial, prurito generalizado, urticaria y pérdida del conocimientoanafilaxia, una reacción alérgica de todo el cuerpo que puede causar la muerte en minutos.

La FDA describe los síntomas posibles como «hipotensión, disnea, dificultad para tragar, edema de garganta y facial, prurito generalizado, urticaria y pérdida del conocimiento, todos ellos potencialmente mortales».

La ranitidina -comercializada bajo la marca Zantac- fue retirada del mercado estadounidense en abril de 2020 precisamente porque la FDA comprobó que contenía niveles de NDMA (N-nitrosodimetilamina), una sustancia clasificada como probable carcinógeno humano, que además aumentaban con el tiempo de almacenamiento.

¿Cuál es el producto afectado?

El medicamento retirado se presenta en frascos de 100 tabletas de polietileno de alta densidad, con el código NDC 16571-401-10 y fecha de vencimiento en octubre de 2028.

Los cuatro lotes bajo retiro son:

GY825029

GY825030

GY825031

GY825032

El distribuidor del producto es Rising Pharma Holdings Inc., que lo comercializó a nivel nacional.

Hasta la fecha del anuncio, la empresa fabricante indicó no haber recibido reportes de eventos adversos vinculados a este retiro.

Según la FDA, se recibió una queja sobre el producto en la que un técnico de farmacia identificó la discrepancia al contar las tabletas en el momento de la dispensación. Se reportó la aparición de un punto rojo en los comprimidos de clorhidrato de cetirizina USP de 5 mg, y que algunos comprimidos presentaban decoloración (parecían descoloridos debido a la presencia de múltiples puntos rojos).

Este recall se suma a otros ocurridos en 2026, como el retiro de un lote del ansiolítico alprazolam en abril por fallas de disolución, y el retiro de millones de frascos de gotas oftálmicas ese mismo mes por falta de garantía de esterilidad.

¿Qué deben hacer los consumidores?

Quienes tengan en su hogar frascos de cetirizina de 5 mg con alguno de los números de lote mencionados deben dejar de consumirlos de inmediato y contactar a Rising Pharma Holdings Inc. al teléfono 1-844-874-7464, disponible de lunes a viernes entre las 8:00 am y las 5:00 pm (hora del Este), o escribir a pv@risingpharma.com o qa@risingpharma.com.

Las reacciones adversas también pueden reportarse al programa MedWatch de la FDA llamando al 1-800-332-1088 o en línea en www.fda.gov/medwatch/report.htm.