El miedo como herramienta de control

Existe un momento en la vida de toda dictadura en que el miedo deja de ser una consecuencia del poder para convertirse en su principal instrumento. Ya no basta con controlar las instituciones, la economía o los medios de comunicación. El objetivo pasa a ser dominar la conciencia de los ciudadanos.

La experiencia cubana constituye uno de los ejemplos más claros de esta realidad. Durante más de seis décadas, el régimen edificó un sistema donde el temor sustituyó progresivamente a la libertad. No era necesario encarcelar a toda la población. Bastaba con que cada ciudadano supiera que podía convertirse en el próximo castigado si decidía expresar una opinión diferente.

El miedo adopta múltiples formas. Es el trabajador que evita hablar de política delante de sus compañeros porque desconoce quién puede denunciarlo. Es el profesor que modifica sus clases para no entrar en conflicto con la ideología oficial. Es el periodista que aprende a callar antes que escribir la verdad. Es el artista que censura su propia obra. Es el joven que comprende que determinadas opiniones pueden cerrarle las puertas de la universidad o del empleo.

Con el paso de los años aparece un fenómeno aún más peligroso: la autocensura. Ya no hace falta que el Estado prohíba cada palabra. El propio ciudadano aprende a silenciarse. El miedo termina viviendo dentro de las personas, convirtiéndose en un vigilante permanente de sus pensamientos y de sus actos.

Esa es la victoria más profunda del autoritarismo. Cuando una sociedad aprende a callar para sobrevivir, el control deja de depender exclusivamente de la policía o de los tribunales. El régimen consigue que millones de ciudadanos colaboren involuntariamente en la preservación del silencio.

Sin embargo, ningún sistema basado en el miedo es eterno. La historia demuestra que el temor puede retrasar el deseo de libertad, pero nunca eliminarlo. Cuando los ciudadanos descubren que son muchos los que comparten las mismas inquietudes, el muro del miedo comienza a resquebrajarse. Lo que parecía imposible empieza a convertirse en una esperanza colectiva.

América Latina haría bien en estudiar esta lección con atención. Ninguna democracia comienza perdiendo todas sus libertades de un solo golpe. El proceso suele iniciarse cuando los ciudadanos aceptan que el miedo sustituya al debate, cuando la intimidación reemplaza a la ley y cuando el silencio parece más seguro que la verdad.

La verdadera fortaleza de una democracia no consiste únicamente en celebrar elecciones. Consiste en garantizar que ningún ciudadano tenga que temer por expresar sus ideas, criticar al gobierno, ejercer el periodismo, enseñar la historia o participar libremente en la vida pública.

La gran lección que ofrece Cuba no es únicamente el sufrimiento de un pueblo. Es la advertencia de que allí donde el miedo se convierte en política de Estado, la libertad comienza a desaparecer mucho antes de que la mayoría llegue a comprender lo que está ocurriendo.

La historia enseña que los pueblos pierden la libertad cuando aprenden a convivir con el miedo. También enseña que la recuperan cuando dejan de tener miedo a defender la verdad.