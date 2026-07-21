Cómo mueren las democracias: La experiencia cubana como advertencia para América Latina

Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. No suelen morir bajo el estruendo de los cañones ni por el asalto espectacular a los palacios de gobierno. Su declive comienza, casi siempre, mucho antes: cuando las instituciones se debilitan, el poder deja de reconocer límites y una parte de la sociedad acepta que sacrificar libertades puede ser un precio razonable a cambio de promesas de justicia, seguridad o prosperidad.

América Latina conoce bien esa historia. A lo largo de dos siglos ha alternado períodos democráticos con gobiernos autoritarios, caudillismos, golpes de Estado y proyectos revolucionarios que, invocando la voluntad popular, terminaron restringiendo los derechos del propio pueblo.

Con el propósito de reflexionar sobre esas experiencias nace esta serie, "Lecciones de Cuba para América Latina", integrada por diez ensayos de historia política. No pretende convertir el caso cubano en un destino inevitable para otras naciones, sino estudiarlo como uno de los ejemplos más completos y prolongados de cómo una democracia puede transformarse gradualmente en un sistema donde el poder termina concentrado en un solo proyecto político.

La historia no debe utilizarse para alimentar consignas, sino para comprender procesos. Al examinar la evolución política de Cuba durante el siglo XX, se advierte que el deterioro institucional no comenzó con la crisis económica ni con el aislamiento internacional. Comenzó cuando las reglas dejaron de ser más importantes que quienes ejercían el poder.

Las democracias sobreviven gracias a un delicado equilibrio entre instituciones independientes, respeto al Estado de derecho, pluralidad política, libertad de expresión y una ciudadanía dispuesta a defender esos principios incluso cuando los resultados electorales no favorecen sus preferencias. Cuando uno de esos pilares se debilita, el sistema puede seguir funcionando durante un tiempo, pero el proceso de desgaste ya ha comenzado.

En Cuba, ese deterioro se aceleró cuando la concentración del poder fue presentada como una necesidad histórica. La eliminación progresiva del pluralismo político, la subordinación de los tribunales, el control de la prensa y la identificación entre Estado, partido y liderazgo personal modificaron la naturaleza misma del sistema. Lo que inicialmente muchos consideraron medidas excepcionales terminó convirtiéndose en la estructura permanente del poder.

La experiencia cubana demuestra, además, que las libertades rara vez desaparecen todas al mismo tiempo. Primero se justifica la censura de determinadas voces; después se limita la actividad de la oposición; más tarde se restringe la independencia de las instituciones y, finalmente, el ciudadano descubre que ya no dispone de mecanismos efectivos para controlar a quienes gobiernan. Cada paso puede parecer pequeño; la suma de todos ellos transforma por completo el régimen político.

Por esa razón, la defensa de la democracia no consiste únicamente en celebrar elecciones. También exige preservar la independencia judicial, garantizar la libertad de prensa, proteger el derecho a la crítica y asegurar que ninguna autoridad se sitúe por encima de la ley. Sin esos contrapesos, las urnas dejan de ser una garantía suficiente.

América Latina atraviesa nuevamente una etapa de intensa polarización política. Cada país posee su propia realidad histórica y enfrenta desafíos diferentes; sin embargo, todos comparten una responsabilidad común: fortalecer instituciones capaces de resistir las tentaciones del poder ilimitado. La experiencia cubana ofrece enseñanzas que merecen ser analizadas con serenidad, independientemente de las posiciones ideológicas de cada lector.

Esta serie no aspira a imponer respuestas definitivas. Su propósito es invitar a la reflexión y plantear preguntas que toda sociedad democrática debería formularse antes de que sea demasiado tarde. Porque las democracias casi nunca desaparecen de manera repentina; suelen debilitarse lentamente, mientras muchos ciudadanos creen que las reglas pueden sacrificarse sin consecuencias.

Comprender ese proceso constituye, quizá, la primera condición para impedir que vuelva a repetirse.