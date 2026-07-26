Familia de deportista cubano que escapó en Dominicana pide ayuda: «No tiene a nadie ni pasaporte»

El hermano de Moisés David Torres Puig, el portero cubano que abandonó la delegación de Cuba durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, pidió ayuda este domingo al periodista Magdiel Jorge Castro ante la situación de vulnerabilidad en que se encuentra el joven deportista.

«Por favor, este es mi hermano. Se llama Moisés Torres Puig. No tiene a nadie ni pasaporte. Por favor, apoyarlo», fue el mensaje que el familiar envió directamente al periodista, según relató el propio Castro en sus redes sociales.

El periodista difundió el mensaje e hizo un llamado a la comunidad cubana en República Dominicana, así como a las instituciones y funcionarios dominicanos, para que orienten y asistan al joven.

La situación legal de los deportistas que desertan en territorio dominicano presenta complejidades particulares, lo que agrava aún más la vulnerabilidad de Torres.

El atleta, natural de Las Tunas y segundo portero de la selección cubana de hockey sobre césped masculino, se convirtió el viernes 24 de julio en el primer deportista cubano en abandonar la delegación en estos Juegos Centroamericanos.

Era además el jugador más joven del equipo.

La fuga ocurrió mientras el plantel asistía como espectador a un partido de la selección femenina cubana en el estadio, momento que el atleta aprovechó para ejecutar una estratagema cuidadosamente planeada.

«Estaba muy nervioso por si me descubrían. Yo sentía que sospechaban de algo, pero mandé a pedir hielo diciendo que me había dado un golpe con una pelota en el entrenamiento, y eso calmó un poco las cosas», relató Torres Puig en un audio divulgado por Dporto Sports News.

Una vez que los custodios bajaron la guardia, el deportista ejecutó la segunda parte del plan.

«Luego dije que iba a botar el hielo en un latón que estaba en el pasillo del estadio, y fue cuando logré irme con la persona que me sacó del lugar. Intercambiamos ropa y salimos caminando hasta que llegó el UBER», explicó en el mismo audio.

Tras escapar, Torres Puig intentó contactar a sus compañeros de equipo sin éxito.

«He tratado de comunicarme con algunos compañeros de equipo pero nadie ha respondido. Me imagino que por lo tenso que debe estar el ambiente», señaló.

El caso se produce en un contexto de deserciones masivas en el deporte cubano. Apenas días antes, nueve de los doce integrantes del equipo de canotaje abandonaron la delegación durante una concentración en Montreal, Canadá, en la mayor deserción registrada en esa disciplina en la historia del deporte cubano.

El hockey sobre césped acumula además su propio historial: cinco jugadoras abandonaron la delegación en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en noviembre de 2023, y tres más desertaron en Barcelona en mayo de ese mismo año.