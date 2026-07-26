Vocero oficialista anuncia que «Santiago se viste de fiesta» y desata un aluvión de críticas

Un locutor y exdirector de la emisora oficialista CMKC Radio Revolución, José Yaser Centray Soler, publicó en Facebook un anuncio festivo titulado «¡Santiago de Cuba se viste de fiesta!» para promocionar una programación cultural del 25 al 27 de julio, en el marco del 73 aniversario del asalto al Cuartel Moncada y los 511 años de la fundación de la ciudad.

El anuncio del vocero del régimen detalla decenas de actividades gratuitas y un ambiente en apariencia de alegría y festivo: retretas simultáneas, congas, espectáculos folclóricos, galas con artistas como Cándido Fabre, el Septeto Santiaguero y Gladis Puentes, y una reedición simbólica del asalto al Moncada realizada a las 5:15 de la madrugada de este domingo.

La respuesta de los santiagueros en los comentarios del propio post fue inmediata y contundente: decenas de personas rechazaron la iniciativa como una burla, un circo y una falta de respeto ante la crisis que atraviesa la provincia.

«Anuncian con mucho entusiasmo esa fiesta. Qué falta de respeto. ¿Cómo no anuncian el restablecimiento de la corriente, que nos tienen obstinados con 16 y 20 horas de apagón por dos de corriente? Esto es inhumano», escribió Eraida Cabot Serpa.

Otra comentarista, Yaima Roca Rodríguez, enumeró la realidad cotidiana que contrasta con el tono festivo del anuncio: «Ciclos de espera por el agua, niños sin una alimentación adecuada, nuestros ancianos matándose días por cobrar su chequera, jornadas intensas sin fluido eléctrico, ganarse un trofeo para comprar el gas en USD, el transporte cada día peor, un pan que cuesta hasta 35 pesos».

Yadira Chacón resumió el sentir de muchos: «Los dueños de esta nación no tienen problema alguno: duermen con corriente, su comida no se echa a perder y tienen agua permanente».

Entre la ironía y la indignación, José Ángel Enamorado lo condensó en una frase: «Al pueblo, pan y circo. Bueno, lo del pan tendrá que ser cambiado más adelante».

Orlaides López señaló: «Es irónico hablar de celebración cuando la tristeza nos invade por tantas horas de oscuridad y otras carencias. Mis respetos a los colegas de la cultura, pero es mi modesta opinión».

Las críticas tienen su fundamento en el devastador contexto energético que rodea la celebración.

La Empresa Eléctrica de Santiago admitió en junio que no podía garantizar ni dos horas diarias de electricidad en muchos circuitos y esa situación no ha mejorado este mes.

Por ejemplo, este sábado, víspera de la celebración, la afectación máxima del sistema alcanzó 2,315 MW a las 9:10 de la noche, rozando el récord histórico.

Además, en el mismo escenario donde el régimen celebra y recuerda el asalto al Cuartel Moncada, se reportaron cacerolazos en el reparto Sueño de Santiago de Cuba este sábado por la noche, con patrullas policiales circulando por la zona en la oscuridad.

Y no es la primera vez que las autoridades montan celebraciones en medio de la crisis. Recientemente, Enramadas fue iluminada para un espectáculo mientras barrios enteros de la ciudad llevaban más de 22 horas sin electricidad, lo que también generó indignación.

En 2025, el carnaval de Santiago ya había tenido que adaptarse a los apagones limitando las actividades a un horario de seis a diez de la noche.