Santiago de Cuba a oscuras, pero Enramadas se enciende para “celebrar” el inicio del verano

En Santiago falta electricidad para los hogares, pero no para la fiesta de inicio del verano

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Las autoridades de Santiago de Cuba cerraron este sábado el paseo de la calle Enramadas para montar un espectáculo de luces y música en celebración del inicio del verano, mientras miles de familias santiagueras llevaban más de 22 horas diarias sin electricidad y zonas enteras de la ciudad acumulaban 40 días sin agua.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada denunció la paradoja en redes sociales con imágenes que muestran escenarios iluminados con pantallas LED y luces de colores en la principal arteria peatonal de la ciudad, en contraste brutal con la oscuridad que padecen los barrios.

"En una ciudad donde miles de familias pasan interminables horas sin electricidad, sin agua y con alimentos echándose a perder, el cierre del Paseo Las Enramadas para una fiesta vuelve a evidenciar cuáles parecen ser las prioridades de quienes mal gobiernan en la ciudad", escribió en su muro de Facebook.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Una residente que vive en la propia calle Enramadas, cerca de Plaza de Marte, confirmó en los comentarios que ese día solo tuvieron dos horas de electricidad, de 7:30 a 9:30 de la mañana, pero "en este instante es boca de lobo".

Mayeta resumió la contradicción con precisión: "La paradoja es difícil de ignorar: una ciudad a oscuras, pero con energía para la fiesta; un pueblo cargando el peso de la crisis, mientras el entretenimiento oficial disfrazado de 'privado' ocupa el centro de la escena".

La reacción ciudadana en redes sociales osciló entre la indignación y el agotamiento. Varios comentarios apuntaron a la complicidad involuntaria de quienes asisten.

"Los mismos que están ahí riéndole el circo son los que se pasan todo el tiempo lamentándose... sin querer se hacen cómplices de una red de manipulación", escribió una persona.

Otra fue más directa: "Mientras las personas sigan asistiendo y celebrando su propia desgracia, nada cambiará".

Un tercer comentario trazó una línea clara: "Hay que desconectar. Pero sin ser cómplices de la dictadura. Tienes deseos de bailar... haz una fiesta en tu casa... pero no participes de esos actos oficiales".

La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba admitió en junio que no podía garantizar ni dos horas de electricidad diarias por zona. Este sábado, 11 unidades termoeléctricas permanecían fuera de servicio a nivel nacional -seis en avería y cinco en mantenimiento-, con un déficit proyectado de 2,050 MW en el pico nocturno y una disponibilidad de apenas 1,050 MW frente a una demanda de 3,100 MW.

El evento de Enramadas se inscribe en un patrón que se ha vuelto usual, y es que el gobierno garantiza electricidad para espectáculos, mientras la población sufre apagones prolongados.

Ocurrió en mayo con el festival Cubadisco en el Pabellón Cuba, en La Piragua del Malecón habanero y con el San Juan camagüeyano. Este propio sábado, generó indignación en redes sociales la denuncia de que el estadio Latinoamericano es convertido en discoteca hasta las cuatro de la madrugada, en una Habana sumida en la oscuridad.

Desde el 1 de julio se registran protestas y cacerolazos casi a diario en Santiago de Cuba con consignas de "¡Queremos corriente!" y "¡Libertad!".