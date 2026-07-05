Santiago de Cuba a oscuras, pero Enramadas se enciende para “celebrar” el inicio del verano

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Las autoridades de Santiago de Cuba cerraron este sábado el paseo de la calle Enramadas para montar un espectáculo de luces y música en celebración del inicio del verano, mientras miles de familias santiagueras llevaban más de 22 horas diarias sin electricidad y zonas enteras de la ciudad acumulaban 40 días sin agua.
El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada denunció la paradoja en redes sociales con imágenes que muestran escenarios iluminados con pantallas LED y luces de colores en la principal arteria peatonal de la ciudad, en contraste brutal con la oscuridad que padecen los barrios.
"En una ciudad donde miles de familias pasan interminables horas sin electricidad, sin agua y con alimentos echándose a perder, el cierre del Paseo Las Enramadas para una fiesta vuelve a evidenciar cuáles parecen ser las prioridades de quienes mal gobiernan en la ciudad", escribió en su muro de Facebook.
Una residente que vive en la propia calle Enramadas, cerca de Plaza de Marte, confirmó en los comentarios que ese día solo tuvieron dos horas de electricidad, de 7:30 a 9:30 de la mañana, pero "en este instante es boca de lobo".
Mayeta resumió la contradicción con precisión: "La paradoja es difícil de ignorar: una ciudad a oscuras, pero con energía para la fiesta; un pueblo cargando el peso de la crisis, mientras el entretenimiento oficial disfrazado de 'privado' ocupa el centro de la escena".
La reacción ciudadana en redes sociales osciló entre la indignación y el agotamiento. Varios comentarios apuntaron a la complicidad involuntaria de quienes asisten.
"Los mismos que están ahí riéndole el circo son los que se pasan todo el tiempo lamentándose... sin querer se hacen cómplices de una red de manipulación", escribió una persona.
Otra fue más directa: "Mientras las personas sigan asistiendo y celebrando su propia desgracia, nada cambiará".
Un tercer comentario trazó una línea clara: "Hay que desconectar. Pero sin ser cómplices de la dictadura. Tienes deseos de bailar... haz una fiesta en tu casa... pero no participes de esos actos oficiales".
La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba admitió en junio que no podía garantizar ni dos horas de electricidad diarias por zona. Este sábado, 11 unidades termoeléctricas permanecían fuera de servicio a nivel nacional -seis en avería y cinco en mantenimiento-, con un déficit proyectado de 2,050 MW en el pico nocturno y una disponibilidad de apenas 1,050 MW frente a una demanda de 3,100 MW.
El evento de Enramadas se inscribe en un patrón que se ha vuelto usual, y es que el gobierno garantiza electricidad para espectáculos, mientras la población sufre apagones prolongados.
Ocurrió en mayo con el festival Cubadisco en el Pabellón Cuba, en La Piragua del Malecón habanero y con el San Juan camagüeyano. Este propio sábado, generó indignación en redes sociales la denuncia de que el estadio Latinoamericano es convertido en discoteca hasta las cuatro de la madrugada, en una Habana sumida en la oscuridad.
Desde el 1 de julio se registran protestas y cacerolazos casi a diario en Santiago de Cuba con consignas de "¡Queremos corriente!" y "¡Libertad!".
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y social en Santiago de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué hay apagones prolongados en Santiago de Cuba?
La crisis energética en Santiago de Cuba se debe a múltiples fallos en las termoeléctricas y a la falta de combustible. Con un déficit de generación eléctrica que ha superado los 2,000 MW, muchas áreas experimentan apagones de hasta 22 horas diarias. Además, la falta de mantenimiento en la infraestructura eléctrica agrava la situación.
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¿Cómo está afectando la crisis eléctrica a la población de Santiago de Cuba?
La población enfrenta largas horas sin electricidad, lo que afecta la conservación de alimentos, el acceso al agua y la calidad de vida en general. La desesperación ha llevado a protestas, ya que la situación persiste sin una solución visible por parte de las autoridades.
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¿Qué reacciones ha provocado el evento en la calle Enramadas?
El evento en la calle Enramadas, iluminado y con música, ha generado indignación entre los ciudadanos que viven en oscuridad y enfrentan necesidades básicas. La discrepancia entre la celebración y el sufrimiento diario ha sido criticada como una muestra de las prioridades desalineadas del gobierno local.
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¿Qué tipo de protestas se han registrado en Santiago de Cuba debido a los apagones?
Las protestas han incluido cacerolazos, manifestaciones en la calle y quema de basura como una forma de expresar el descontento. Estas acciones se han repetido en diferentes barrios, reflejando el agotamiento y la frustración de la población ante la falta de soluciones.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.