Florida reporta su primera muerte de 2026 por la bacteria «come carne»

El Departamento de Salud de Florida confirmó este viernes la primera muerte del año por Vibrio vulnificus, la bacteria popularmente conocida como «come carne».

La víctima era un residente del condado de Palm Beach de entre 80 y 84 años, cuyo fallecimiento fue notificado a las autoridades en junio, aunque no se precisó la fecha exacta del deceso.

El estado acumula 11 casos confirmados de la enfermedad en lo que va del año, según datos del departamento actualizados el jueves.

Desde el inicio de la temporada estival no oficial en mayo, se han registrado siete de esos once casos, distribuidos en los condados de Lee (dos), Marion, Miami-Dade, Okaloosa, Palm Beach y Polk.

La bacteria no «come» la carne en sentido literal: produce toxinas que destruyen el tejido, lo que puede derivar en descomposición de la piel, úlceras y, en los casos más graves, infecciones en el torrente sanguíneo.

Según el sitio oficial del Departamento de Salud de Florida, estas infecciones sistémicas son fatales aproximadamente el 50% de las veces, y muchos pacientes requieren cuidados intensivos o amputaciones de extremidades.

Las dos vías de contagio son el contacto de heridas abiertas con aguas costeras cálidas y salobres, y el consumo de mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras.

Los síntomas de una infección en heridas incluyen fiebre, enrojecimiento, dolor e inflamación; los de una infección sistémica añaden escalofríos, presión arterial peligrosamente baja y lesiones cutáneas con ampollas.

El riesgo es significativamente mayor para personas con enfermedades preexistentes. «Un estudio reciente demostró que las personas con estas condiciones médicas previas tenían 80 veces más probabilidades de desarrollar infecciones en el torrente sanguíneo por Vibrio vulnificus que las personas sanas», señala el departamento en su sitio oficial.

Entre los grupos de mayor vulnerabilidad figuran quienes padecen enfermedades hepáticas, diabetes, cáncer, VIH o niveles elevados de hierro en sangre.

Florida es considerada un punto crítico de esta infección en Estados Unidos, donde se estiman entre 100 y 200 casos anuales a nivel nacional.

Las aguas cálidas del estado favorecen la proliferación de la bacteria, especialmente entre mayo y octubre.

La alerta de 2026 surgió de forma temprana: ya en junio se reportaban cinco casos antes del pico estival, incluyendo uno en el condado de St. Johns en el que un paciente de 74 años debió ser sometido a la amputación de una pierna por encima de la rodilla tras nadar brevemente en aguas del Golfo con una herida.

El historial reciente del estado refleja una tendencia preocupante.

En 2024 se alcanzó un récord histórico de 82 casos y 19 muertes, cifra vinculada a las inundaciones provocadas por los huracanes Helene y Milton.

Al año siguiente la cifra descendió a 33 casos y cinco muertes.

Los datos de 2026, con una muerte confirmada y once casos a mediados de julio, sitúan al estado en una temporada que las autoridades sanitarias siguen de cerca ante la posibilidad de que los números escalen durante los meses de mayor calor.