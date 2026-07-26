Yandy Díaz entra en la historia de los Rays con su hit 1,000

El pelotero cubano Yandy Díaz escribió su nombre en los libros de historia de los Tampa Bay Rays este sábado al conectar su imparable número 1,000 vistiendo el uniforme de la franquicia de Florida, convirtiéndose en apenas el cuarto pelotero en lograrlo desde la fundación del equipo.

El hito llegó en el primer inning del juego ante los Cleveland Guardians en Tropicana Field, con un sencillo al jardín derecho frente al lanzador Tanner Bibee. El batazo salió a 100.2 mph y recorrió 135 pies, según reportó el periodista Francys Romero. Los Rays ganaron el partido 3-0, con Nick Martinez lanzando seis entradas en blanco.

Con ese imparable, el inicialista cubano se une a un grupo exclusivo de cuatro jugadores que han alcanzado el millar de hits con la franquicia a lo largo de toda su historia:

Carl Crawford – 1,480 hits Evan Longoria – 1,471 hits Ben Zobrist – 1,016 hits Yandy Díaz – 1,000 hits

Díaz es el primer cubano en integrar ese selecto grupo, en una franquicia fundada en 1998 cuya historia relativamente corta hace aún más significativo que solo cuatro bateadores hayan llegado a esa marca.

El pelotero de Sagua la Grande, Villa Clara, terminó el juego con línea de 2-4 y una carrera anotada, consolidando una temporada 2026 que ha sido especialmente productiva desde el arranque.

Este logro con los Rays se suma a otro hito histórico que Díaz ya había alcanzado meses antes: el 7 de mayo conectó su hit número 1,000 de carrera total en MLB, un doble de regla de terreno ante los Red Sox en Fenway Park, que lo convirtió en el cubano nacido en Cuba número 20 en alcanzar esa cifra en las Grandes Ligas.

Díaz llegó a Tampa Bay en diciembre de 2018 mediante un canje desde Cleveland, equipo con el que había debutado en MLB el 3 de abril de 2017. Desde su primera temporada con los Rays en 2019, se consolidó como uno de los bateadores más consistentes de la organización.

La temporada 2025 fue su mejor campaña jonronera, con 25 cuadrangulares y 83 impulsadas, y en septiembre de ese año llegó a los 100 jonrones de por vida en las Grandes Ligas.

La temporada 2026 arrancó de forma explosiva para el cubano, quien acumuló 12 hits en sus primeros 28 turnos al bate (.429 de promedio) en los primeros seis juegos, incluyendo un partido de 5-4 con cuatro impulsadas el 29 de marzo ante los Cardinals.

«Otra marca que entiende el legado de Yandy en MLB», escribió Romero al destacar el logro del cubano entre los grandes de una franquicia que tiene en Crawford y Longoria a sus dos mayores leyendas ofensivas.