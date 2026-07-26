Yandy Díaz entra en la historia de los Rays con su hit 1,000

El pelotero cubano Yandy Díaz escribió su nombre en los libros de historia de los Tampa Bay Rays este sábado al conectar su imparable número 1,000 vistiendo el uniforme de la franquicia de Florida, convirtiéndose en apenas el cuarto pelotero en lograrlo desde la fundación del equipo.
El hito llegó en el primer inning del juego ante los Cleveland Guardians en Tropicana Field, con un sencillo al jardín derecho frente al lanzador Tanner Bibee. El batazo salió a 100.2 mph y recorrió 135 pies, según reportó el periodista Francys Romero. Los Rays ganaron el partido 3-0, con Nick Martinez lanzando seis entradas en blanco.
Con ese imparable, el inicialista cubano se une a un grupo exclusivo de cuatro jugadores que han alcanzado el millar de hits con la franquicia a lo largo de toda su historia:
- Carl Crawford – 1,480 hits
- Evan Longoria – 1,471 hits
- Ben Zobrist – 1,016 hits
- Yandy Díaz – 1,000 hits
Díaz es el primer cubano en integrar ese selecto grupo, en una franquicia fundada en 1998 cuya historia relativamente corta hace aún más significativo que solo cuatro bateadores hayan llegado a esa marca.
El pelotero de Sagua la Grande, Villa Clara, terminó el juego con línea de 2-4 y una carrera anotada, consolidando una temporada 2026 que ha sido especialmente productiva desde el arranque.
Este logro con los Rays se suma a otro hito histórico que Díaz ya había alcanzado meses antes: el 7 de mayo conectó su hit número 1,000 de carrera total en MLB, un doble de regla de terreno ante los Red Sox en Fenway Park, que lo convirtió en el cubano nacido en Cuba número 20 en alcanzar esa cifra en las Grandes Ligas.
Díaz llegó a Tampa Bay en diciembre de 2018 mediante un canje desde Cleveland, equipo con el que había debutado en MLB el 3 de abril de 2017. Desde su primera temporada con los Rays en 2019, se consolidó como uno de los bateadores más consistentes de la organización.
La temporada 2025 fue su mejor campaña jonronera, con 25 cuadrangulares y 83 impulsadas, y en septiembre de ese año llegó a los 100 jonrones de por vida en las Grandes Ligas.
La temporada 2026 arrancó de forma explosiva para el cubano, quien acumuló 12 hits en sus primeros 28 turnos al bate (.429 de promedio) en los primeros seis juegos, incluyendo un partido de 5-4 con cuatro impulsadas el 29 de marzo ante los Cardinals.
«Otra marca que entiende el legado de Yandy en MLB», escribió Romero al destacar el logro del cubano entre los grandes de una franquicia que tiene en Crawford y Longoria a sus dos mayores leyendas ofensivas.
Preguntas Frecuentes sobre Yandy Díaz y su Hito Histórico con los Tampa Bay Rays
CiberCuba te lo explica:
¿Qué logro alcanzó Yandy Díaz con los Tampa Bay Rays?
Yandy Díaz alcanzó su hit número 1,000 vistiendo el uniforme de los Tampa Bay Rays, convirtiéndose en el cuarto jugador en la historia de la franquicia en lograrlo.
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¿Quiénes son los otros jugadores de los Rays que han alcanzado los 1,000 hits?
Además de Yandy Díaz, los otros jugadores que han logrado 1,000 hits con los Tampa Bay Rays son Carl Crawford, Evan Longoria y Ben Zobrist.
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¿Cómo ha sido el desempeño de Yandy Díaz en la temporada 2026?
Yandy Díaz ha tenido un inicio de temporada 2026 sobresaliente, con un promedio de bateo de .320, cinco jonrones y 22 carreras impulsadas, consolidándose como una pieza clave en el éxito de los Rays.
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¿Cuál es el impacto histórico de Díaz en el contexto de jugadores cubanos en MLB?
Al alcanzar los 1,000 hits en MLB, Yandy Díaz se convirtió en el cubano número 20 en lograr esta marca, uniéndose a leyendas como Rafael Palmeiro y Tony Pérez.
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