Andy Pagés conecta su jonrón 18 y se consolida entre los mejores jardineros de MLB

El pelotero cubano Andy Pagés siguió escribiendo la mejor temporada de su carrera el miércoles al conectar su 18.º cuadrangular de la campaña 2026 con los Dodgers de Los Ángeles, un jonrón solitario ante el lanzador Emerson Hancock, de los Marineros de Seattle.

El vuelacercas no fue solo un dato ofensivo más: consolidó al jardinero central cubano como el tercer patrullero de esa posición con mayor fWAR (Victorias sobre el Reemplazo) en toda la MLB durante la temporada 2026, con 3.3 unidades, según datos reportados por el analista Francys Romero.

El fWAR es una de las métricas más completas del béisbol moderno porque integra el aporte ofensivo, defensivo y de corrido de bases para cuantificar cuántas victorias aporta un jugador sobre un reemplazo de nivel de ligas menores.

El podio entre los jardineros centrales de la liga al cierre del miércoles quedó así:

Pete Crow-Armstrong (Cachorros de Chicago) — 7.0 fWAR Ceddanne Rafaela (Medias Rojas de Boston) — 3.4 fWAR Andy Pagés (Dodgers de Los Ángeles) — 3.3 fWAR

Un fWAR de 3.3 a finales de julio es considerado un rendimiento de nivel All-Star, lo que refleja que Pagés no solo golpea con poder sino que también aporta con el guante en los jardines.

La campaña 2026 del pinareño ha sido un crescendo constante desde el primer mes.

En abril lideró el promedio de bateo de toda MLB con .413 y fue el primer jugador de la liga en alcanzar 20 carreras impulsadas, con apenas cinco jonrones en ese momento.

El 7 de mayo protagonizó una tarde histórica ante los Astros de Houston al conectar tres cuadrangulares y remolcar seis carreras en un solo juego, elevando su total a ocho jonrones y 33 impulsadas.

En julio fue seleccionado por primera vez al Juego de Estrellas de MLB, celebrado el 14 de ese mes en Citizens Bank Park de Filadelfia, donde fue jardinero titular de la Liga Nacional.

Pagés fue uno de siete cubanos convocados al All-Star 2026, junto a Yordan Álvarez, Aroldis Chapman, Raisel Iglesias, Randy Arozarena, Yandy Díaz y Miguel Vargas.

El pelotero, nacido en La Habana el 8 de diciembre de 2000, firmó con los Dodgers como prospecto internacional en 2018 a los 17 años y debutó en las Grandes Ligas el 16 de abril de 2024.

En su temporada anterior registró .272, 27 jonrones y 86 impulsadas, con una actuación destacada en la Serie Mundial, y en su carrera acumula 55 jonrones, 190 impulsadas y promedio de .264 en temporada regular.

Con 18 vuelacercas y un rendimiento sobresaliente tanto a la ofensiva como en los jardines, Pagés ya supera en ritmo su campaña de 2025 y apunta a terminar el año como una de las figuras más completas de su posición en la liga.