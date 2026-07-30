Andy Pagés conecta su jonrón 18 y se consolida entre los mejores jardineros de MLB

El pelotero cubano Andy Pagés siguió escribiendo la mejor temporada de su carrera el miércoles al conectar su 18.º cuadrangular de la campaña 2026 con los Dodgers de Los Ángeles, un jonrón solitario ante el lanzador Emerson Hancock, de los Marineros de Seattle.
El vuelacercas no fue solo un dato ofensivo más: consolidó al jardinero central cubano como el tercer patrullero de esa posición con mayor fWAR (Victorias sobre el Reemplazo) en toda la MLB durante la temporada 2026, con 3.3 unidades, según datos reportados por el analista Francys Romero.
El fWAR es una de las métricas más completas del béisbol moderno porque integra el aporte ofensivo, defensivo y de corrido de bases para cuantificar cuántas victorias aporta un jugador sobre un reemplazo de nivel de ligas menores.
El podio entre los jardineros centrales de la liga al cierre del miércoles quedó así:
- Pete Crow-Armstrong (Cachorros de Chicago) — 7.0 fWAR
- Ceddanne Rafaela (Medias Rojas de Boston) — 3.4 fWAR
- Andy Pagés (Dodgers de Los Ángeles) — 3.3 fWAR
Un fWAR de 3.3 a finales de julio es considerado un rendimiento de nivel All-Star, lo que refleja que Pagés no solo golpea con poder sino que también aporta con el guante en los jardines.
La campaña 2026 del pinareño ha sido un crescendo constante desde el primer mes.
En abril lideró el promedio de bateo de toda MLB con .413 y fue el primer jugador de la liga en alcanzar 20 carreras impulsadas, con apenas cinco jonrones en ese momento.
El 7 de mayo protagonizó una tarde histórica ante los Astros de Houston al conectar tres cuadrangulares y remolcar seis carreras en un solo juego, elevando su total a ocho jonrones y 33 impulsadas.
En julio fue seleccionado por primera vez al Juego de Estrellas de MLB, celebrado el 14 de ese mes en Citizens Bank Park de Filadelfia, donde fue jardinero titular de la Liga Nacional.
Pagés fue uno de siete cubanos convocados al All-Star 2026, junto a Yordan Álvarez, Aroldis Chapman, Raisel Iglesias, Randy Arozarena, Yandy Díaz y Miguel Vargas.
El pelotero, nacido en La Habana el 8 de diciembre de 2000, firmó con los Dodgers como prospecto internacional en 2018 a los 17 años y debutó en las Grandes Ligas el 16 de abril de 2024.
En su temporada anterior registró .272, 27 jonrones y 86 impulsadas, con una actuación destacada en la Serie Mundial, y en su carrera acumula 55 jonrones, 190 impulsadas y promedio de .264 en temporada regular.
Con 18 vuelacercas y un rendimiento sobresaliente tanto a la ofensiva como en los jardines, Pagés ya supera en ritmo su campaña de 2025 y apunta a terminar el año como una de las figuras más completas de su posición en la liga.
Preguntas frecuentes sobre Andy Pagés y su desempeño en la MLB 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántos jonrones ha conectado Andy Pagés en la temporada 2026?
Andy Pagés ha conectado 18 jonrones en la temporada 2026 hasta el momento. Este logro lo consolida como uno de los mejores jardineros centrales de la MLB, con un rendimiento ofensivo notable.
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¿Qué es el fWAR y cómo se relaciona con Andy Pagés?
El fWAR es una métrica que cuantifica el valor total de un jugador en términos de victorias aportadas sobre un reemplazo de nivel de ligas menores. Andy Pagés tiene un fWAR de 3.3 en la temporada 2026, lo que refleja su impacto significativo tanto a la ofensiva como a la defensiva, ubicándolo entre los mejores jardineros centrales de la MLB.
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¿Cuál ha sido el rendimiento de Andy Pagés en el Juego de Estrellas de 2026?
Andy Pagés fue seleccionado por primera vez al Juego de Estrellas de la MLB en 2026, donde participó como jardinero titular de la Liga Nacional. Su inclusión en este evento destaca su excelente rendimiento en la temporada.
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¿Cómo ha sido la trayectoria de Andy Pagés en las Grandes Ligas?
Andy Pagés debutó en las Grandes Ligas el 16 de abril de 2024 con los Dodgers de Los Ángeles. Desde entonces, ha mostrado un crecimiento constante, destacando por su poder al bate y su habilidad defensiva. En 2025, registró 27 jonrones y 86 impulsadas, consolidándose como uno de los mejores talentos cubanos en la MLB.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.