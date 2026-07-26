Marrero dice que vieron en Pinar del Río «un pueblo laborioso que no se rinde»

El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz afirmó este sábado, en vísperas del aniversario 73 del asalto al Cuartel Moncada, que durante una recorrida por Pinar del Río junto al gobernante Miguel Díaz-Canel encontraron «un pueblo laborioso que no se rinde», atribuyendo las dificultades de la provincia al embargo estadounidense.

En su cuenta de Twitter, Marrero escribió: «Junto al Presidente Díaz-Canel, visitamos varios centros económicos y sociales de Pinar del Río, sede de las actividades por el 26 de Julio. Bajo el impacto del más cruel de los bloqueos, vimos a un pueblo laborioso que no se rinde».

La visita incluyó el parque solar fotovoltaico Santiago Miguel Cabañas Perojo, en el municipio de Consolación del Sur, descrito por el oficialismo como el tercer parque de este tipo construido en la provincia, con 21 MW de potencia, 42,588 paneles solares y 32 hectáreas de extensión, que sincronizó al Sistema Electroenergético Nacional en junio de 2026.

También recorrieron fincas tabacaleras con sistemas de riego por goteo y paneles fotovoltaicos, en una gira que el régimen presenta como muestra del avance de la provincia elegida sede del Acto Central Nacional por el 26 de julio.

Pinar del Río fue designada para acoger esa celebración por el Buró Político del Partido Comunista de Cuba, según se anunció el 27 de junio, siendo la cuarta vez que la provincia occidental recibe ese honor, tras las ediciones de 1976, 2000 y 2017.

En paralelo, Marrero participó en un encuentro con delegados internacionales de más de 40 países convocados para las celebraciones, donde también estuvieron presentes Díaz-Canel, Roberto Morales Ojeda y Bruno Rodríguez Parrilla.

En ese foro, según el medio oficialista Juventud Rebelde, Díaz-Canel declaró: «A Cuba la defenderemos siempre, en cualquier escenario y bajo cualquier contexto».

El discurso oficial, sin embargo, contrasta con la realidad que vive la provincia.

Pinar del Río arrastra desde el huracán Ian, en septiembre de 2022, una crisis habitacional sin resolver: el ciclón dañó más de 102,000 inmuebles y hasta abril de 2026 solo el 63% de esos daños había sido atendido, con más de 40,000 familias aún a la espera de vivienda.

A eso se suman apagones de más de 20 horas diarias que asfixian a la población, y en marzo de 2026 la provincia quedó completamente a oscuras tras una avería en una línea de transmisión.

Críticos señalan además que el nuevo parque solar, al carecer de almacenamiento en baterías, no resuelve los cortes nocturnos que padecen los pinareños.

Las declaraciones de Marrero generaron respuestas de burla e indignación en redes sociales, donde cubanos señalaron el abismo entre el relato oficial de un pueblo que «no se rinde» y la cotidianidad de escasez, apagones y daños sin reparar que enfrentan quienes sí viven en la provincia.