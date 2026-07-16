"Mentiras y más mentiras": cubanos responden a Marrero tras anunciar reparaciones por el 26 de Julio

El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz publicó el miércoles en su cuenta de X una serie de mensajes promocionando obras de reparación en Pinar del Río a días del 26 de julio, y la respuesta de los cubanos fue contundente: acusaciones de propaganda, mentiras y montaje cosmético.

En sus publicaciones en la red social, Marrero destacó la reparación del salón de operaciones del Hospital Pediátrico Pepe Portilla y más de una decena de salas del Hospital General Docente Abel Santamaría, además de anunciar la apertura de un nuevo hogar para niños sin cuidado parental y el mantenimiento de parques y plazas.

«A pocas jornadas de la celebración del Día de la Rebeldía Nacional, Pinar del Río se empeña en la reparación de espacios vitales», escribió el primer ministro, usando los hashtags #MiMoncadaEsLaPatria y #PinarDelRíoEn26.

En un segundo mensaje, Marrero afirmó que «en medio de la compleja situación del país, en Pinar del Río se respira renovación y ganas de hacer», una frase que muchos cubanos recibieron con indignación.

El trasfondo de estas reparaciones es la designación de Pinar del Río como sede del Acto Central Nacional por el 26 de julio, anunciada por el Buró Político del PCC el 27 de junio.

Es la tercera vez en la historia que la provincia acoge ese acto; la última fue en 2001.

El anuncio desató una avalancha de indignación en redes sociales, con cubanos denunciando que Pinar del Río enfrenta apagones de más de 20 horas, escasez de alimentos y ausencia de medicamentos.

«Cuba no está de fiesta, estás matando al país», escribieron ciudadanos en las redes tras el anuncio de la sede.

La crítica más repetida apunta a la práctica recurrente del régimen de concentrar recursos y reparaciones visibles en las provincias sede del 26 de julio, mientras el deterioro estructural permanece intacto el resto del año.

El contraste entre los anuncios de Marrero y la realidad sanitaria del país es brutal. El propio régimen admitió el 3 de julio en la Mesa Redonda que los indicadores de salud han caído a niveles alarmantes.

La mortalidad infantil en Cuba se duplicó, la supervivencia de niños con cáncer bajó 20 puntos y más de 100,000 personas esperan una cirugía.

Los hospitales cubanos reportan ausencias críticas de jeringuillas, gasas, anestésicos y reactivos, mientras los apagones de hasta 20 horas inutilizan equipos médicos en los mismos centros que el gobierno anuncia como reparados.

Pinar del Río, además, es una de las provincias más golpeadas por la crisis habitacional: 40,000 familias siguen sin vivienda tras el huracán Ian de 2022, y hasta abril de 2026 solo se había resuelto el 63% de los daños.