Así cierra el mercado informal en Cuba: el dólar y el euro terminan el día estables

Gente en una calle en La Habana y billete de 100 dólares y de 50 euros (Imagen de referencia)

A las 20:00, hora local cubana, el mercado informal de divisas en Cuba cierra este sábado 25 de julio sin cambios en sus principales referencias.

El dólar estadounidense finaliza la jornada en 674 pesos cubanos, el mismo valor registrado ayer, mientras el euro cierra estable en 785 pesos. El MLC, con escasos datos disponibles en esta franja horaria, se ubica de forma orientativa en torno a los 480 pesos, con una leve subida respecto a la sesión previa que conviene tomar con cautela.

El dólar estadounidense se cotiza a 674 pesos cubanos (CUP) al cierre de este sábado. Se mantiene sin variaciones respecto a la jornada anterior, consolidando una estabilidad que, sin embargo, no oculta la tendencia alcista de la semana: hace siete días el dólar cotizaba a 664 pesos, lo que supone una subida de 10 pesos en ese período, equivalente a un alza del 1,5%.

En el horizonte mensual, la cotización ha escalado 14 pesos desde los 660 CUP de hace 30 días, aunque esta comparación puede reflejar en parte ajustes de metodología del índice.

En los últimos 30 días, el dólar ha alcanzado un máximo de 675 pesos y un mínimo de 610 pesos. Sigue marcando el pulso del mercado informal en un contexto de escasez estructural de divisas.

El euro cierra la jornada en 785 pesos cubanos (CUP), sin cambios respecto a la sesión previa. Pese a la calma de las últimas 24 horas, la divisa europea acumula un avance notable en la semana: hace siete días se cambiaba a 765 pesos, lo que representa una ganancia de 20 pesos, un 2,6% más.

En el último mes, el euro ha subido 30 pesos desde los 755 CUP registrados hace 30 días —un incremento del 4%, aunque con la misma prudencia que aplica a la comparación mensual—.

El máximo de los últimos 30 días se sitúa precisamente en los 785 pesos actuales, igualando su mejor nivel del período. Se afirma como la divisa más cara del mercado paralelo cubano, superando al dólar por 111 pesos.

El MLC cierra con un valor orientativo de 480 pesos cubanos (CUP), dado que los datos disponibles en esta franja son escasos. Esto representa una subida de 10 pesos respecto a la jornada anterior, según los datos de la sesión previa.

En la última semana, el MLC ha escalado 50 pesos desde los 430 CUP de hace siete días, un alza del 11,6% que, no obstante, debe interpretarse con cautela dada la limitada disponibilidad de operaciones registradas.

En los últimos 30 días, su cotización ha oscilado entre un mínimo de 399 y un máximo de 543 pesos. Sin existencia física, su uso se limita a los comercios estatales que la aceptan, lo que restringe su circulación frente a las divisas en efectivo.

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 674 CUP .

. Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 785 CUP .

. Tasa de cambio del MLC a CUP: 480 CUP (valor orientativo, pocos datos).

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (Segmento III), en 601 CUP por dólar y 684 CUP por euro, se mantiene muy por debajo de los valores que rigen en la práctica cotidiana en el mercado informal de divisas.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su cotización oficial continúa muy distante de la del mercado informal y no logra satisfacer la demanda real de divisas de la población.

La brecha entre el tipo oficial y el informal refleja la persistente escasez de divisas en el sistema bancario estatal y la alta demanda de dólares y euros por parte de la población, ya sea para emigrar, importar bienes, proteger ahorros o realizar compras en el sector privado.

En un escenario de inflación sostenida, bajos salarios estatales y creciente dolarización parcial de la economía, cada variación en el mercado informal impacta directamente en los precios internos y en la capacidad adquisitiva de los cubanos.

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal cubano elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook; el cálculo descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera cada operación según su antigüedad y consolida un valor representativo que se actualiza varias veces al día.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este sábado 25 de julio de 2026

1 USD = 674 CUP

5 USD = 3.370 CUP

10 USD = 6.740 CUP

20 USD = 13.480 CUP

50 USD = 33.700 CUP

100 USD = 67.400 CUP

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este sábado 25 de julio de 2026