Nuevo video revela la magnitud del cacerolazo en San Miguel del Padrón y el despliegue masivo del MININT para sofocarlo

Imágenes de la protesta y la llegada de los represores del MININT

Un video enviado al periodista Mario J. Pentón y publicado en la madrugada del sábado documenta la verdadera escala de las protestas del viernes 24 de julio en el municipio habanero de San Miguel del Padrón.

Las imágenes muestran a decenas de vecinos del barrio La Cumbre —colindante con el Diezmero— marchando en un estridente cacerolazo, dando gritos de «libertad», por una calle en la que se aprecia un basurero en llamas.

Las imágenes nocturnas, captadas por residentes de la zona y difundidas por Pentón en su cuenta de X, muestran también la llegada masiva de uniformados del MININT con camiones, patrullas, motos y otros vehículos.

En el audio del video se escucha a un vecino identificando los vehículos del régimen: «Todos esos carros son de ellos. El camión se paró allí... Esto es para recoger a la gente».

La contradicción que subrayan los propios manifestantes es difícil de ignorar: el régimen cubano alega no tener combustible para generar electricidad —el detonante directo de las protestas—, pero sí cuenta con los recursos para movilizar decenas de vehículos motorizados para sofocar la manifestación.

La noche del viernes, la Unión Nacional Eléctrica reportó una afectación de 2.315 MW a las 21:10 horas, rozando el récord histórico de 2.341 MW registrado el 8 de julio.

Durante este mes, el Sistema Electroenergético Nacional sufrió al menos cuatro colapsos totales, y en algunos barrios habaneros los apagones alcanzaron 35 horas consecutivas.

El cacerolazo del viernes respondió a una convocatoria nacional lanzada por la Asamblea de la Resistencia Cubana para las 9:00 p.m., en vísperas del 26 de julio. El régimen intentó desmovilizar la protesta restableciendo la electricidad en varios barrios justo a esa hora, pero las manifestaciones continuaron igualmente en La Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos.

El despliegue policial en El Diezmero y La Cumbre no fue un hecho aislado. El periodista ciudadano Yainier Hidalgo Bajuelo confirmó en Facebook la presencia de fuerzas del orden en la zona, y un video viral que circuló en redes llevaba por título: «Despliegue militar en El Diezmero, no llegaron los americanos, es contra un pueblo indefenso».

San Miguel del Padrón acumula meses de conflictividad creciente. En mayo, vecinos protestaron con la consigna «¡Corriente y comida!»; en junio hubo quema de gomas; el 15 de julio, residentes denunciaron un mes sin agua; y el 22 de julio se registró una fogata en La Cumbre. En Lawton, otra zona habanera convulsionada, vecinos usaron calderos y extintores para amplificar el ruido del cacerolazo.

El patrón represivo del régimen en julio incluye el despliegue de boinas negras de la Brigada Especial Nacional del MININT en El Vedado el 18 de julio, y una concentración policial en La Habana Vieja el 12 de julio. Cubalex registró 319 eventos represivos y 253 manifestaciones solo en junio de 2026.

«La militarización no apunta a un enemigo externo sino a la propia población cubana», advirtió Laritza Diversent, directora de Cubalex, en declaraciones recientes.