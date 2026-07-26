EE.UU. experimenta el mayor aumento de precios de los alimentos de los últimos 50 años

Millones de estadounidenses han transformado radicalmente sus hábitos de compra ante el mayor encarecimiento acumulado de alimentos en medio siglo: comprar comida para consumir en casa cuesta un 33% más que a principios de 2019, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

El producto que mejor ilustra esta crisis es la carne de res. El precio de una libra de carne molida alcanzó los 6,82 dólares en junio, lo que representa un alza del 79% respecto a principios de 2019, según cifras del mismo organismo federal.

Ada Torres, de 60 años, residente en Cleveland, Texas, es una de las millones de personas que ya no puede permitirse ese producto. Ella cocina para su hija y tres nietos, y la carne fresca dejó de aparecer en la mesa.

«Los precios están por las nubes. Hoy en día, cien dólares en la compra no dan para nada», declaró Torres, entrevistada por Telemundo. La familia solo puede costear una comida completa al día.

El pollo y los embutidos reemplazaron a la carne de res en ese hogar. Los nietos, de 12, 15 y 16 años, extrañan la lasaña con carne molida y las fajitas de res que antes formaban parte de su dieta habitual.

En Lexington, Massachusetts, Apral Jack, de 50 años, cuidadora y empleada a tiempo parcial, reorganizó por completo su rutina de compras. Consulta aplicaciones de descuentos antes de salir, revisa folletos semanales en busca de cupones y compara precios entre distintos establecimientos. «Aquí subió el precio de las manzanas, las que yo consumo, así que ya no las compraré aquí», explicó mientras empujaba su carrito en un supermercado Stop & Shop. Las galletas de marca que antes compraba desaparecieron de su lista.

En San Francisco, el barbero autónomo Jack Chang enfrenta una presión aún mayor. Con cinco bocas que alimentar —y en ocasiones también a su madre de 77 años—, acumula retrasos en los pagos de su tarjeta de crédito. «Miro el estado de cuenta cada mes y pienso: ¿cómo voy a pagar esto?», admitió. Su familia depende del programa federal de asistencia alimentaria SNAP para llegar a fin de mes. «Sin eso, no sé qué haría», reconoció.

La madre de Chang acude a dos bancos de alimentos cada semana y comparte con el resto de la familia los huevos, los enlatados y los productos frescos que obtiene allí.

El panorama se agrava por los recortes al programa SNAP derivados de la ley «One Big Beautiful Bill», firmada por el presidente Trump el 4 de julio de 2025, que redujo ese programa en aproximadamente 186,000 millones de dólares hasta 2034. Desde el 1 de febrero de 2026 entraron en vigor nuevos requisitos laborales para adultos de entre 18 y 65 años, y más de 3,5 millones de personas perdieron sus beneficios para la primavera de este año.

A las presiones internas se suman factores externos. El conflicto en Medio Oriente encareció la energía, los fertilizantes y el transporte marítimo, con un impacto directo en los precios globales de alimentos. El índice de la FAO alcanzó en marzo de 2026 su nivel más alto desde septiembre del año anterior. Hawaii, que recibe casi todos sus alimentos por barco, es uno de los estados más vulnerables a estas fluctuaciones.

La inflación alimentaria anual llegó al 4,2% en mayo de 2026, con frutas y verduras subiendo un 6,1% interanual. La carne de res acumuló un alza del 14,7% según datos de diciembre de 2025.

Con las elecciones de mitad de mandato en el horizonte de este otoño, la asequibilidad de los alimentos se ha convertido en uno de los temas políticos más sensibles para los votantes estadounidenses.