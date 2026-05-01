Más de tres millones de personas han perdido los Food Stamps en EE.UU: ¿Cuántos afectados hay en Florida?

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Más de tres millones de personas dejaron de recibir beneficios del programa de asistencia alimentaria SNAP entre julio de 2025 y enero de 2026.

Se trata de la caída más pronunciada en décadas según el análisis del Centro de Presupuesto y Prioridades de Políticas (CBPP), equivalente a cerca del 8% de los beneficiarios a nivel nacional.

En Florida, el impacto es especialmente severo: cerca de 300,000 residentes han perdido acceso al programa, entre ellos adultos mayores, veteranos y personas con discapacidades que enfrentan dificultades para poner comida en la mesa en medio de una inflación prolongada.

El CBPP atribuye la reducción directamente a los cambios legislativos del paquete federal conocido como «One Big Beautiful Bill» (H.R. 1), promulgado en julio de 2025, y no a una mejora en las condiciones económicas.

Para dimensionar la velocidad del cambio: una reducción similar en décadas pasadas tomó varios años; ahora ocurrió en apenas seis meses.

El desempleo en Estados Unidos se ha mantenido en torno al 4%, lo que confirma que la pérdida de beneficios no responde a una mejora económica generalizada, sino a modificaciones en las reglas del programa.

Entre los cambios más significativos de H.R. 1 figura la ampliación de los requisitos laborales para adultos de 18 a 64 años sin hijos menores de 14 años -antes el límite era 54 años- quienes ahora deben demostrar empleo, entrenamiento o 80 horas mensuales de servicio comunitario.

La ley también eliminó la elegibilidad para refugiados, asilados y personas con protección humanitaria, limitando los beneficios principalmente a ciudadanos y residentes permanentes legales.

Además, la legislación obliga a los estados a asumir hasta el 15% de los costos de beneficios y el 75% de los costos administrativos, lo que en Florida se traduce en hasta $1,600 millones en gastos adicionales.

El Departamento de Niños y Familias de Florida estimó inicialmente que 181,000 personas perderían el acceso; la cifra real casi duplicó esa proyección, con aproximadamente 55,000 de los afectados siendo adultos de entre 55 y 64 años.

Florida canaliza más de $7,000 millones anuales en SNAP para cerca de 2.9 millones de beneficiarios, equivalente al 13% de la población estatal, con impactos desproporcionados en familias con menores (38%), adultos mayores (24%) y hogares con personas con discapacidades (más del 50%).

A los recortes se suma un programa piloto federal aprobado por el Departamento de Agricultura de EE.UU. que desde el 20 de abril prohíbe a los beneficiarios de SNAP en Florida comprar refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres ultraprocesados, en un programa de dos años que aplica al 100% de los beneficiarios sin opción de exclusión.

Rob Ranieri, director ejecutivo de House of Hope, una organización sin fines de lucro en Treasure Coast que asiste a personas en situación de vulnerabilidad, criticó las restricciones: «¿Por qué le diríamos a una familia en apuros: 'No, no puedes usar tus estampillas de comida para comprar un pastel de cumpleaños para tu hijo'?».

Ranieri también señaló que muchos clientes han visto sus beneficios reducidos dos veces en los últimos 12 a 14 meses, y añadió: «Si esto fuera una iniciativa de salud, no estaríamos reduciendo sus estampillas de comida, las estaríamos aumentando para que puedan acceder a los alimentos más saludables en las tiendas».

El CBPP advierte que la caída podría continuar en los próximos meses a medida que entren en vigor más disposiciones de la ley, lo que podría traducirse en un aumento de la inseguridad alimentaria entre las poblaciones más vulnerables, incluida la comunidad cubana y latina de Florida, que representa una porción significativa de los beneficiarios de SNAP en el estado.