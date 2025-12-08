La carne de res se dispara en EE. UU.: precios suben 14,7%

Vídeos relacionados:
El precio de la carne de res en Estados Unidos continúa aumentando con fuerza y ya registra un alza del 14,7% interanual, según los datos más recientes del Índice de Precios al Consumidor (CPI) citados por CNBC.
El incremento, de acuerdo con el reportaje, contrasta con la subida promedio del 3,1% en el rubro de alimentos, lo que confirma que los consumidores están enfrentando una presión mucho mayor en este producto.
La raíz del fenómeno -expuso el sitio noticioso- está en una combinación de factores que afectan directamente a la oferta: la nación comenzó 2025 con la menor cantidad de ganado desde 1951, un nivel históricamente bajo asociado a la contracción del llamado “ciclo ganadero”.
En este proceso natural —que fluctúa cada 8 a 12 años— los productores deciden si retienen hembras para reproducción o si las envían al mercado. Con los precios actuales y la alta demanda, muchos rancheros han optado por vender, profundizando el déficit de animales disponibles.
A esta dinámica se suma el impacto persistente de varios años de sequía severa, que ha limitado la producción de pasto, heno y alfalfa, obligando a los ganaderos a invertir en pienso suplementario.
Aunque los granos han bajado de precio desde 2022, continúan siendo un gasto inesperado y significativo en un contexto donde los costos operativos del sector han aumentado más del 50% en los últimos cinco años, según la American Farm Bureau Federation.
Importaciones, enfermedades y aranceles también presionan al mercado
El escenario, según el citado medio estadounidense, se complica aún más por factores externos. Las importaciones de carne —importantes sobre todo para la producción de carne molida— enfrentan dificultades adicionales. Brasil lidia con un entorno arancelario cambiante y México con brotes de enfermedades parasitarias en el ganado, lo que reduce la oferta internacional y empuja aún más los precios al alza en EE. UU.
A pesar de la reducción del hato nacional, la producción total de carne ha aumentado levemente debido a que los ejemplares enviados al matadero son más grandes que en años anteriores. Sin embargo, expertos señalan que esta estrategia no es sostenible a largo plazo y que la verdadera solución está en reconstituir la población ganadera del país.
¿Cuándo podrían bajar los precios?
Especialistas advierten que la estabilización no será inmediata. Si los productores comienzan a retener hembras para reproducción —un paso clave para reconstruir la oferta— la disponibilidad de carne disminuirá aún más en el corto plazo, manteniendo los precios elevados.
Solo después de aproximadamente tres años, cuando las nuevas generaciones de ganado entren al sistema, debería comenzar a observarse una reducción gradual en los precios tanto del ganado como de la carne al consumidor.
Mientras tanto, empresas como Omaha Steaks ya reconocen que el costo de la materia prima está alcanzando niveles insostenibles y que eventualmente podrían trasladar parte del incremento a los consumidores. Para las familias estadounidenses, esto significa que la “sticker shock” en el supermercado por la carne de res podría prolongarse más tiempo del previsto.
Cero inflación, según Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el pasado martes que su gobierno ha logrado detener la inflación y que el país se encuentra “muy cerca de alcanzar un nivel perfecto” de estabilidad económica.
“Desde enero hemos frenado la inflación en seco, y aún queda más por hacer, pero la hemos reducido a un nivel muy bueno. (...) Pronto estará en un nivel perfecto. Heredamos la peor inflación”, dijo, haciendo referencia al gobierno demócrata de Joe Biden.
Las declaraciones fueron en la reunión de gabinete del pasado 2 de diciembre, cuando el mandatario aseguró que su Administración heredó una inflación descontrolada, por eso defendió las medidas económicas que, según dijo, han permitido estabilizar los precios y fortalecer el poder adquisitivo de las familias estadounidenses.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.