«Ponme la corriente ping***»: cubana migrante protesta contra el régimen en la inauguración de los Juegos Centroamericanos

Una joven cubana oriunda de Holguín se convirtió este sábado en protagonista inesperada de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe al alzar un cartel de protesta en la ceremonia inaugural celebrada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana.

Katherin, conocida en redes sociales como «Aprendedora», publicó en Instagram una foto en la que aparece de pie entre el público, sosteniendo con ambas manos un cartel de cartón con el mensaje: «PONME LA CORRIENTE PING***», con la última palabra escrita en rojo, y la frase «Cuba Libre» en la esquina superior derecha. La descripción del post era: «Apoyando a Cuba en los Centroamericanos».

La imagen acumuló más de 7,300 likes y 154 comentarios en pocas horas, con reacciones de cubanos dentro y fuera de la isla que reconocieron en el cartel la denuncia de una crisis que lleva meses asfixiando al país.

El mensaje apunta directamente a la catástrofe eléctrica que atraviesa Cuba en 2026. El Sistema Electroenergético Nacional colapsó por cuarta vez este año el 10 de julio, y el déficit de generación llegó a 2,174 MW el 14 de mayo, dejando sin electricidad a cerca del 70% de la isla de forma simultánea. En Matanzas se registraron hasta 87 horas consecutivas sin luz; en La Habana, promedios de 15 horas diarias de cortes.

Katherin emigró desde Holguín a República Dominicana en 2026 tras múltiples intentos fallidos. Lleva aproximadamente 121 días en Santo Domingo y documenta su proceso migratorio en su canal de YouTube, donde su video «Así fue mi último intento por salir de Cuba» superó 1,1 millones de vistas. En ese material describió el costo de emigrar —vender todas sus pertenencias por menos de 500 dólares— y la debilidad del pasaporte cubano ante el mundo.

En un video publicado el 12 de julio, la joven habló del impacto emocional de seguir las noticias de Cuba desde el exterior: «Es muy doloroso ver que desde tu país se hace eso. Un circo. Un circo. Mientras está mi familia sin electricidad hace dos días, mientras hay gente que no tiene ni para comer».

Su protesta ocurre en un evento que el régimen cubano utiliza como escaparate deportivo. Cuba inscribió 504 deportistas en Santo Domingo 2026, su mayor delegación en años recientes, con la meta oficial de terminar entre los tres primeros del medallero con al menos 67 oros.

Sin embargo, los Juegos arrancaron marcados por las deserciones. El 24 de julio, el portero de hockey sobre césped Moisés David Torres Puig se convirtió en el primer deportista cubano en abandonar la delegación durante estos Juegos. Semanas antes, nueve de los 12 integrantes del equipo de canotaje habían desertado en Montreal entre el 15 y el 18 de julio.

El gesto de Katherin conecta la experiencia personal del exilio con la denuncia colectiva de una crisis que, según ella misma señaló en marzo, ha vaciado millones de hogares cubanos: «Desde 1959, más de 2 millones de cubanos han emigrado. En Cuba no hay casi ninguna familia que no tenga hoy una silla vacía y eso es imperdonable».