Milei provoca crisis diplomática tras acusar a Lula de «ladrón» y de «diseminar el socialismo»

Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina este domingo tras las declaraciones del presidente Javier Milei en São Paulo, donde calificó al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de «ladrón» y lo acusó de «diseminar el socialismo» en América Latina, desatando la crisis diplomática más grave entre ambos países desde que el líder libertario llegó al poder.

El episodio ocurrió el sábado durante la convención del Partido Liberal (PL) en São Paulo, donde Milei participó para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones del próximo 4 de octubre.

Ante miles de simpatizantes, el presidente argentino no solo arremetió contra Lula, sino que también llamó «basura calva» al magistrado del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien instruyó el proceso judicial que culminó con la condena del expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por golpismo y quien le negó a Milei la autorización para visitar al exmandatario en su prisión domiciliaria.

«La Justicia brasileña no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando Lula se cansó de recibir dirigentes extranjeros mientras estuvo preso», afirmó Milei, quien calificó esa negativa como «una clara demostración de la injusticia de su detención y del carácter vengativo de sus responsables».

El mandatario argentino también convocó a frenar «la basura socialista» y celebró lo que denominó la «ola azul» de gobiernos de derecha que, según él, avanza en la región, expresando su confianza en que Brasil se sume a ese proceso con una eventual victoria de Flávio Bolsonaro.

La respuesta de Brasilia fue inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, quien regresó al país entre la noche de este domingo y la madrugada del lunes.

El presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, deploró los insultos de Milei contra De Moraes y advirtió que la corte actuará con «serenidad, independencia y firmeza» sin ceder a «presiones externas».

Por su parte, el presidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, acusó a Milei de faltar al respeto a las instituciones brasileñas y al jefe de Estado del país.

El viaje de Milei a Brasil se produjo en un momento delicado para Flávio Bolsonaro en las encuestas. Según el último sondeo de Datafolha (22 y 23 de julio, con 2,004 electores), Lula lidera con 48% frente a 43% de Flávio Bolsonaro en una eventual segunda vuelta, una ventaja de cinco puntos que se mantiene estable respecto a junio.

La tensión entre Milei y Lula viene acumulándose desde diciembre de 2023, cuando el argentino asumió el poder y anunció que no designaría embajadores en Cuba, Nicaragua ni Venezuela. El choque ideológico entre ambos mandatarios se ha profundizado con cada intervención de Milei en la política regional, pero el llamado a consultas del embajador brasileño marca una escalada sin precedentes en la relación bilateral.

El llamado a consultas del embajador Julio Bitelli es la medida diplomática más grave adoptada por Brasil contra Argentina desde que Milei asumió, y deja en suspenso el estado de las relaciones entre los dos principales socios del Mercosur a menos de tres meses de las elecciones presidenciales brasileñas.