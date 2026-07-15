Díaz-Canel agradece a Lula donación de 48 toneladas de leche en polvo para niños del oriente de Cuba

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel agradeció este miércoles al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por una donación de 48 toneladas de leche en polvo recibida en Santiago de Cuba, y aseguró que el producto será destinado principalmente a los niños de las provincias orientales.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Díaz-Canel escribió: «Nuestro más profundo agradecimiento al hermano Presidente @LulaOficial y a su noble pueblo por el valioso donativo de leche en polvo. Este gesto de genuina solidaridad, recibido en Santiago, será destinado sobre todo a los niños de las provincias orientales. ¡Gracias #Brasil!».

El acto oficial de entrega estuvo a cargo del embajador brasileño en Cuba, Christian Vargas, quien transfirió el cargamento al Viceprimier Ministro y Ministro del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX). En la ceremonia también participaron representantes del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil.

Las 48 toneladas llegaron a Cuba en dos vuelos de la Fuerza Aérea Brasileña: el primero transportó 16 toneladas desde la Base Aérea de Canoas, en Rio Grande do Sul, el 13 de julio; el segundo llevó 32 toneladas desde Porto Alegre el 14 de julio.

Ambos vuelos aterrizaron este miércoles en Santiago de Cuba. La decisión de enviar la ayuda fue adoptada el 9 de julio en una reunión encabezada por Lula, y la coordinación recayó en la Agencia Brasileña de Cooperación, con alimentos provistos por la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab).

El envío se produce en medio de una grave crisis de abastecimiento de leche en Cuba, reconocida por el propio gobierno. El ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, admitió el 6 de junio que el plan oficial de distribución es «imposible de cumplir», con más de 100,000 niños sin recibir su ración diaria.

La producción nacional de leche ha caído un 37,6% en el período reciente, y el plan contempla abastecer a 331,000 niños con leche en polvo y a 200,000 con leche fluida, metas que no se están alcanzando.

Esta donación se suma a un envío mayor anunciado por Brasil en marzo de 2026, que incluyó 20,000 toneladas de arroz, 150 toneladas de frijoles negros y 500 toneladas de leche en polvo canalizadas a través del PMA. Cuba mantiene con Brasil una deuda de 676 millones de dólares sin previsión de cobro.

Las donaciones internacionales a Cuba han estado marcadas por la controversia. La diputada cubana Leydis Aguilera denunció en mayo de 2026 que leche en polvo donada se comercializaba en tiendas estatales en dólares, controladas por el conglomerado militar GAESA, a 243 dólares la bolsa de 25 kilogramos.

Uruguay llegó a exigir pruebas del destino final de su propia donación para garantizar que no terminara en esos circuitos comerciales. El régimen cubano ha negado sistemáticamente estas acusaciones, asegurando que los productos se distribuyen de forma gratuita a niños, embarazadas y personas vulnerables.

Las provincias orientales, destino declarado de la donación brasileña, han concentrado varios de los envíos recientes: apenas cuatro días antes de la llegada de este cargamento, 66 toneladas de leche donada por México fueron trasladadas a Santiago de Cuba y Granma con destino a Guantánamo e Isla de la Juventud.