Yory Gómez cuenta cómo han vivido ella y Osamu el duelo tras muerte de Mauro: «No existen las palabras»

Yory Gómez rompió el silencio en video por primera vez desde la muerte de Mauro Menéndez para agradecer el apoyo recibido y revelar cómo ella y el músico Osamu Menéndez están atravesando uno de los momentos más devastadores de sus vidas.

En una grabación publicada en su perfil de Facebook que acumula más de 379,000 reproducciones, Yory reconoció que tardó varios días en reunir fuerzas para grabarla. «Llevo días intentando hacer este video, me cuesta mucho trabajo, pero hoy he sacado un poquito de fuerza porque siento que debo hacerlo», dijo al inicio del mensaje.

La actriz y cantante cubana describió el dolor que comparte con Osamu con una frase que resume la magnitud de la pérdida: «No existen las palabras para poder describir un dolor tan grande, tan desgarrador».

Mauro, conocido artísticamente como DJ Maahez, murió la noche del 16 de julio en Barbados, donde había viajado para asistir a un juego de béisbol pese a padecer neumonía. Tenía 30 años y era el hijo mayor de Osamu con la actriz Aylín Mujica.

Yory pidió a amigos y conocidos que les concedan tiempo, especialmente a Osamu. «Osamu no está listo. Es muy difícil, es muy difícil», afirmó, usando el apodo con el que llama a su pareja.

El único motor que los mantiene en pie, según ella misma explicó, es su hijo Oliver, de aproximadamente diez años, quien era hermano mayor de Mauro por parte de padre. «Nuestro hijo ha sido nuestra mejor medicina, es nuestro mayor soporte, nuestro mayor motor impulsor para seguir adelante», declaró.

En el video, Yory también anunció su regreso gradual a la rutina y agradeció a los negocios para los que hace publicidad por haberla acompañado durante la pausa que decidió tomar. «Tenemos que volver, tenemos que regresar por nuestro hijo que nos necesita mucho, mucho, mucho, por Osamu, por mí, por todos», concluyó.

Fue el primer mensaje de Yory el 17 de julio el que mostró la profundidad del vínculo que la unía a Mauro. En esa publicación escrita, preguntaba desgarradoramente cómo explicarle a Oliver que su hermano mayor no volvería, y confesaba: «Mau, sabes que para mí eras otro hijo».

La pérdida de Mauro representa además el segundo golpe devastador para Osamu en menos de cuatro meses. En marzo de 2026, el músico despidió a Diana Díaz Olivera, madre de su hija Adri, quien falleció tras una enfermedad grave.

Según el desgarrador relato posterior de Aylín Mujica, Mauro comenzó a convulsionar en Barbados, la ambulancia tardó en llegar y fue reanimado varias veces. Se mencionan coágulos en un pulmón y en el corazón, aunque la causa oficial de muerte no ha sido confirmada por la familia.