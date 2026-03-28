Osamu Menéndez despide a Diana Díaz Olivera, madre de su hija Adri: "Fuiste una gran madre"

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El cantante y guitarrista cubano Osamu Menéndez anunció el fallecimiento de Diana Díaz Olivera, madre de su hija Adri Menéndez Díaz, con un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Facebook este viernes.

"Vuela alto Diana. Se que seguirás velando por nuestra hija donde quiera que estés. Descansa en paz. Fuiste una gran madre", escribió el músico en su publicación, acompañada de varias fotografías que retratan a Diana en distintos momentos de su vida.

Entre las imágenes compartidas por Osamu figura una foto de Diana abrazada con su hija Adri, una fotografía de juventud con la estética característica de los años ochenta, y un collage que muestra a la mujer antes y después de perder el cabello, lo que apunta a que libró una batalla contra una enfermedad grave, posiblemente cáncer con tratamiento de quimioterapia, antes de fallecer.

Adri Menéndez Díaz, de aproximadamente 23 años, vivía en México junto a su madre y lleva ese nombre como homenaje a su abuela paterna, la actriz cubana Adria Santana, fallecida en septiembre de 2011.

Publicación en Facebook

La relación de Osamu con Diana Díaz Olivera fue la menos pública de sus vínculos sentimentales, muy alejada del foco mediático que rodeó otras etapas de su vida personal.

Osamu Menéndez, nacido en La Habana en 1969 y residente en Miami, es una figura reconocida del rock cubano con una trayectoria que arranca en 1992 con el grupo Havana, y proviene de una familia de artistas de larga tradición.

Su padre es el guitarrista Pablo Menéndez, del Grupo Mezcla, y su abuela fue la cantante folk estadounidense Bárbara Dane, fallecida en 2024.

El músico tiene tres hijos de distintas relaciones: Mauro, fruto de su vínculo con la actriz Aylín Mujica, quien hoy es DJ y productor musical con nominaciones a los Grammy; Adri, su hija con Diana Díaz Olivera; y Oliver, el menor, nacido de su matrimonio con la actriz y cantante cubana Yoraissy "Yory" Gómez, con quien se casó en 2008.

En 2021, Osamu y Yory Gómez estrenaron una nueva versión de "Otro amanecer", dedicada a los emigrantes cubanos, y en 2018 el músico lanzó el disco "Paz, Amor y Rock and Roll".