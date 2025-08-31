Explosión en subestación eléctrica deja sin luz a Güira de Melena

Una fuerte explosión ocurrida en la tarde-noche del sábado sacudió a los vecinos de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, luego de que una subestación eléctrica local estallara alrededor de las 7:00 pm, provocando un incendio de gran magnitud y un apagón total en la zona.

Según reportó la emisora Radio Artemisa el incendio ocurrió en un transformador (que resultó quemado) situado en la subestación 4 mil de Güira de Melena, que afecta a aproximadamente 4,600 clientes.

Karel León, primera secretaria del Buró Municipal del Partido, confirmó que no existen daños a la vida humana ni a viviendas.

"El equipo capacitado investiga las causas y queda sin servicio todo el municipio de Güira de Melena, excepto Fábrica de Carretas y Gabriel", detalla la nota.

Al lugar acudieron dirigentes del Partido, el Gobierno, oficiales del MININT, Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja.

La información señala que el fuego fue extinguido en un corto período, y que a la par de la investigación de las causas del incendio, comenzaron las labores de restablecimiento de los circuitos no afectados.

Por el momento, las autoridades del municipio convocaron a iniciar el apoyo a la población afectada desde horas tempranas con elaboración de alimentos por parte de las unidades de Comercio, la venta de carbón y gasolina para plantas eléctricas.

El perfil de Facebook La Tijera compartió varias fotos y un video tomado en el lugar cuando el incendio estaba aún activo.

"En estos momentos, las autoridades investigan si el hecho se debió a una sobrecarga en las líneas eléctricas o si fue un acto intencional", precisa el post.

El siniestro, que se suma a la larga lista de incidentes relacionados con la precaria infraestructura energética de Cuba, dejó en penumbras a toda la zona, afectando tanto a viviendas como a pequeños comercios.

Vecinos expresan que la interrupción del servicio eléctrico golpea aún más su rutina diaria, marcada ya por los apagones constantes que azotan a la Isla.

El hecho ocurre en un contexto de crisis energética sin precedentes, donde los cortes prolongados de electricidad forman parte de la cotidianidad y cualquier fallo en la red puede desatar el caos en comunidades enteras.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran columnas de humo y llamaradas elevándose sobre la subestación, mientras curiosos y vecinos observaban con preocupación la escena.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas humanas, pero los daños materiales en la instalación se consideran severos.

