Con el país destruido la propaganda «revolucionaria» no se detiene: presentan libro sobre el 26 de Julio

Mientras Cuba se hunde entre apagones de entre 20 y 40 horas, hambre crónica y carencias de todo tipo, el aparato propagandístico del régimen no descansa: este sábado, el Instituto Cubano del Libro presentó el libro «26» en el espacio «Sábado del Libro» en La Habana Vieja, con motivo del 73 aniversario del asalto al Cuartel Moncada.

La obra, publicada por la Editorial Ciencias Sociales, reúne relatos de los protagonistas de lo que el régimen llama la «gesta moncadista»: Fidel Castro, Raúl Castro, Haydeé Santamaría, Jesús Montané Oropesa, Melba Hernández, Pedro Miret y Marta Rojas, entre otros.

Captura de FB/Instituto Cubano del Libro

Lo más llamativo del lanzamiento es que la publicación no es exactamente nueva: su última edición impresa data de la década de 1970. Lo que el régimen presenta ahora como gran novedad es un libro de hace medio siglo reconvertido en formato electrónico. el vocero oficial Michel Torres Corona, director de la Editorial Nuevo Milenio, lo describió sin rubor como una «novedad editorial».

Ricardo Hernández Otero, investigador y profesor universitario, señaló que la obra «representa un homenaje a los hombres y mujeres que, hace más de setenta años, entregaron su vida a esta causa». El acto estuvo presidido por Juan Rodríguez Cabrera, presidente del ICL.

El contraste con la realidad cubana no podría ser más estridente. Según el Food Monitor Program, el 96,91% de la población no tiene acceso adecuado a alimentos, y el 33,9% de los hogares tuvo al menos una persona que se fue a dormir con hambre en 2025. La maquinaria cultural del régimen, sin embargo, encuentra recursos para reeditar los relatos de la aventura armada de 1953.

La ironía alcanza niveles difíciles de superar cuando se recuerda que Granma y Juventud Rebelde pasaron a imprimirse solo una vez por semana con apenas ocho páginas desde el 2 de marzo, y los periódicos provinciales dejaron de circular en papel por falta de insumos. El papel no alcanza para informar a los cubanos, pero sí —o su equivalente digital— para publicar libros de exaltación revolucionaria.

En octubre de 2025, el régimen lanzó la colección «Raúl Castro Ruz, Obras Escogidas», con nueve tomos y más de 5,000 páginas, financiada en parte con 3,000 colecciones donadas por el Partido y Gobierno de China. El 30 de mayo de 2026 presentó el libro «Revolución, la obra más hermosa» para celebrar el cumpleaños 95 de Raúl Castro. El papel que falta para los periódicos sobra para los libros laudatorios.

El acto central nacional del 26 de julio fue asignado a Pinar del Río, provincia que el discurso oficial presenta como ejemplo de logros. La realidad es otra: más de 40,000 familias pinareñas permanecen sin vivienda, los daños del huracán Ian están resueltos apenas en un 63% cuatro años después, hay barrios sin agua regular desde hace más de dos años y los cortes eléctricos superan las 30 horas consecutivas.

El asalto al Cuartel Moncada ocurrió el 26 de julio de 1953, cuando jóvenes liderados por Fidel Castro atacaron la instalación armada en Santiago de Cuba en un intento fallido de derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. Fue un fracaso militar que el régimen convirtió en mito fundacional. Setenta y tres años después, la maquinaria propagandística sigue girando, los libros siguen saliendo y el pueblo cubano sigue sin comer, sin luz y sin futuro.