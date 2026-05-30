Sin papel para los periódicos, pero con libros para Raúl Castro: el régimen reparte ejemplares por su cumpleaños

Cuba atraviesa una de las peores crisis de su sistema editorial y de prensa en décadas

La Unión de Jóvenes Comunistas y el Movimiento Juvenil Martiano presentaron este viernes en La Habana el libro Revolución, la obra más hermosa como parte de las actividades organizadas por el régimen cubano para celebrar el cumpleaños 95 de Raúl Castro.

El acto tuvo lugar en el Palacio de Pioneros del barrio El Fanguito, en el municipio Plaza de la Revolución, y constituyó la segunda presentación comunitaria de un programa impulsado por las organizaciones juveniles oficialistas, mostró un reporte del oficial Canal Caribe

Vecinos, dirigentes locales y representantes del Buró Nacional participaron en un encuentro dedicado a reflexionar sobre la vigencia del pensamiento de Castro en la Cuba actual. Todos los asistentes recibieron gratuitamente ejemplares de la obra, según la fuente.

El volumen, publicado por Ediciones Celia, sello de la Oficina de Asuntos Históricos de la Presidencia de Cuba, reúne discursos, entrevistas y declaraciones pronunciadas por Castro durante más de medio siglo.

La edición fue lanzada originalmente en 2021, cuando el expresidente cumplió 90 años, y recoge 138 intervenciones realizadas entre 2006 y 2019, además de documentos centrales de los congresos del Partido Comunista.

La presentación forma parte de una estrategia editorial más amplia destinada a reforzar la imagen política de Castro.

En octubre de 2025, el régimen lanzó la colección Raúl Castro Ruz, Obras Escogidas, integrada por nueve tomos y más de 5,000 páginas, una iniciativa respaldada por la donación de 3,000 colecciones realizada por el Partido y el Gobierno de China.

En febrero, la colección fue relanzada en actos oficiales encabezados por el presidente de Casa de las Américas Abel Prieto y el historiador Elier Ramírez, acompañados por un prólogo del gobernante Miguel Díaz-Canel en el que calificó a Castro como su guía.

La ofensiva propagandística coincide con una campaña nacional de movilización política iniciada el 23 de mayo mediante Tribunas Abiertas Antiimperialistas en todo el país.

Las actividades culminarán el próximo 3 de junio, fecha del cumpleaños de Castro, y buscan responder a la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

La imputación, aprobada por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida el 23 de abril y desclasificada el 20 de mayo, incluye cargos por conspiración para eliminar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves civiles y cuatro cargos de homicidio por las muertes de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

El despliegue editorial ocurre además en medio de una profunda contradicción. Mientras el régimen dedica recursos a reeditar discursos y obras de sus principales dirigentes, Cuba atraviesa una de las peores crisis de su sistema editorial y de prensa en décadas.

Desde marzo, los periódicos provinciales dejaron de circular en formato impreso y los diarios nacionales Granma y Juventud Rebelde redujeron su publicación a una sola edición semanal de ocho páginas por falta de papel y recursos.

La situación resulta especialmente llamativa después de que el gobierno celebrara recientemente el Día del Libro Cubano reivindicando el acceso popular a la lectura. Sin embargo, la realidad actual dista mucho de aquella promesa fundacional.

El país que en 1959 imprimió 400,000 ejemplares de Don Quijote de la Mancha como símbolo de democratización cultural enfrenta hoy una escasez tan severa que ni siquiera puede sostener la circulación regular de sus propios medios oficiales.

La promoción de nuevas ediciones dedicadas a Castro se produce, además, mientras amplias zonas del país sufren apagones de más de 20 horas diarias y una encuesta reveló que una de cada tres familias cubanas pasó hambre durante 2025, un contraste que vuelve a poner en evidencia la distancia entre las prioridades propagandísticas del poder y las urgencias cotidianas de la población.