La televisión cubana transmitirá «Voces del pueblo» por el 26 de Julio: ¿se escucharán los cacerolazos?

La televisión estatal cubana anunció que esta noche, a las 9:00 p.m., transmitirá en vivo el espectáculo cultural «Voces del pueblo» desde el Teatro Milanés de Pinar del Río, como parte de las celebraciones oficiales por el 73 aniversario del asalto al Cuartel Moncada, según reportó el oficialista periódico Guerrillero.

El medio describió la propuesta como «una obra donde la música, la poesía y la danza se integran en un concepto estético inspirado en las acciones del 26 de julio de 1953, enalteciendo los valores culturales, patrióticos y patrimoniales de la identidad cubana y pinareña», bajo la dirección de la creadora Doris Méndez.

Captura de FB/Periódico Guerrillero

El régimen escogió Pinar del Río como sede del acto central nacional por cuarta vez en su historia —tras las ediciones de 1976, 2000 y 2017—, en un año que el oficialismo también utiliza para celebrar el centenario del nacimiento de Fidel Castro bajo el lema «Mi Moncada es la Patria».

Para que el Teatro Milanés luciera presentable ante las cámaras, el régimen ordenó una restauración de emergencia que comenzó el 30 de junio con fecha límite el 20 de julio, después de casi nueve años sin mantenimiento significativo. Los daños acumulados incluían pisos deteriorados, butacas en mal estado, techos comprometidos y el busto del espejo dañado desde el huracán Ian en 2022.

La ironía no pasó inadvertida para los cubanos en redes sociales: mientras el régimen restauraba a toda prisa un teatro para la foto del 26 de Julio, Pinar del Río y toda la Isla seguía sumida en apagones de entre 20 y 50 horas consecutivas, escasez de alimentos, falta de medicamentos y calles llenas de basura. Frases como «El país cayéndose a pedazos» y «Pinar del Río sin agua pero con mucho 26» circularon ampliamente como síntesis del malestar popular.

Las «voces del pueblo» que promete la televisión oficial contrastan de manera estridente con las voces reales que resuenan cada noche en Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana convocó un cacerolazo nacional para el 24 de julio precisamente a las 9:00 p.m. —la misma hora en que esta noche arranca el espectáculo—, y esa jornada se reportaron protestas simultáneas en La Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos.

Este viernes en la noche, casi a las puertas del acto central, vecinos de Lawton golpearon calderos y extintores en otra jornada de cacerolazos en La Habana, mientras consignas como «¡Abajo la dictadura!» y «¡Patria y Vida!» se escuchaban en varios barrios de la capital.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró en junio de 2026 un récord histórico de 107 protestas callejeras, con 82 concentradas en La Habana. En mayo, la cifra mensual total alcanzó las 1,311 protestas, denuncias y acciones críticas en todo el país, la más alta jamás documentada por ese organismo. El déficit de generación eléctrica llegó a los 2,341 MW en julio, con apagones de más de 70 horas en algunas provincias.

El régimen ha respondido a esta ola de descontento con operativos policiales, militarización de barrios y cortes de internet. La organización Cubalex documentó al menos 38 arrestos vinculados a los cacerolazos de junio de 2026.

Así, mientras la televisión estatal invita esta noche «a todo el público a disfrutar de una experiencia única, donde el arte se convierte en puente de unidad y orgullo nacional», millones de cubanos enfrentan apagones, hambre y represión. La pregunta que muchos se hacen en redes es si las cámaras del régimen tendrán el volumen suficiente para ahogar el sonido de los calderos.