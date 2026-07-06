Restauran a la carrera el Teatro Milanés para acto político por el 26 de Julio

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El Teatro José Jacinto Milanés de Pinar del Río, el más importante de la provincia y uno de los más antiguos de América Latina, lleva nueve años sin recibir mantenimiento significativo. Pero ahora, de repente, hay prisa: el régimen cubano movilizó a un centenar de trabajadores para restaurarlo en apenas tres semanas, justo a tiempo para la gala política del 26 de Julio.

La agencia estatal ACN informó este sábado que los trabajos comenzaron el 30 de junio y deben concluir el 20 de julio, para que el recinto esté listo el día 25 y acoja la celebración por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Pinar del Río fue designada sede del Acto Central Nacional por el Buró Político del Partido Comunista de Cuba el 27 de junio, bajo la campaña «Mi Moncada es la patria», en el año del centenario del nacimiento de Fidel Castro.

El deterioro acumulado durante casi una década era severo. María del Carmen Lazo Cala, presidenta del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, reconoció ante ACN que «el tabloncillo de la platea se encontraba en muy malas condiciones, y las butacas del lunetario se hundían». A eso se suman techos dañados por la humedad, enchapes de madera deteriorados en los tres niveles del teatro y el busto del espejo destruido por el huracán Ian en 2022, que aún espera reparación.

Ariel Martínez, artista del grupo ABCArt que participa en los trabajos, describió la magnitud de la tarea: «Remozamos el techo, pues una vez que se caen partes también se pierden las molduras, que son de yeso». Añadió que «restauramos el espejo, una de las labores más complicadas». Todo eso, en veinte días.

El patrón no es nuevo. En 2024, el régimen reparó el Hotel Zaza en Sancti Spíritus justo antes del 26 de Julio, y en 2025 restauró tres atracciones del Parque Lenin con idéntica urgencia. Lo que cambia en 2026 es la magnitud del contraste con la realidad que rodea al teatro.

Mientras cien personas trabajan en tiempo récord para dejar el Milanés impecable ante las cámaras, Pinar del Río acumula más de 40,000 familias sin vivienda, algunas esperando desde hace tres décadas. El huracán Ian provocó más de 108,000 afectaciones al fondo habitacional en la provincia en septiembre de 2022, y al cierre de abril de 2026 solo el 63% de esos daños habían sido resueltos, con un avance de apenas 5% respecto al año anterior.

La propia primera secretaria del PCC provincial, Yamilé Ramos Cordero, admitió en junio que «hay familias que llevan 30 años sin una vivienda, generación tras generación». Panaderías de varios municipios pinareños solo contaban con harina para cinco días. Y la provincia sufre apagones de entre 20 y 40 horas diarias, en una isla donde el sistema eléctrico acumula al menos siete colapsos totales en los últimos 18 meses.

La reacción en redes sociales fue contundente. Tras el anuncio de Díaz-Canel sobre la sede del 26 de Julio, un cibernauta resumió el sentir de muchos: «Cuba no está de fiesta, estás matando al país». Otro, en respuesta a un padre que publicó la foto de su hija durmiendo en el piso de baldosas por el calor de los apagones, escribió: «¿Sabes qué es patria? Patria es tu hija, son los míos, son los de todos. Por esto y por ellos, abajo todo».

El Teatro Milanés, cuya historia arranca en 1838 y que ha albergado a figuras como Bola de Nieves, Rita Montaner y Rosita Fornés, merece ser restaurado. Lo que no merece ningún aplauso es que hayan faltado nueve años de voluntad política para hacerlo, y que solo apareciera el dinero y la mano de obra cuando el calendario de propaganda lo exigió.