Cubanos tras anuncio de Díaz-Canel del 26 de julio en Pinar del Río: «Cuba no esta de fiesta, estás matando al país»

Acto por el 26 de julio en Granma en 2019 (imagen de referencia)

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El anuncio de Miguel Díaz-Canel de que Pinar del Río será la sede del Acto Central Nacional por el 26 de julio desató una avalancha de indignación en redes sociales.

En su cuenta de X, el mandatario felicitó al «pueblo noble y trabajador» de la provincia y destacó a Matanzas, Villa Clara, Guantánamo y Sancti Spíritus como territorios ejemplares, pero la respuesta de los cubanos fue un torrente de rabia y desesperación.

El contraste entre el tono festivo del gobernante y la realidad que viven los cubanos quedó expuesto en los comentarios al pie del tuit.

Mientras Díaz-Canel hablaba de celebración, los internautas denunciaban apagones de entre 40 y 50 horas consecutivas, escasez de alimentos, falta de medicamentos y calles inundadas de basura.

«El pueblo lleva 48, 50 horas sin corriente, sin alimentos, sin dormir. Es para que no hablaras de más nada hasta resolver el tema. Y cuando te digo resolver el tema es que renuncien todos», escribió un usuario.

Otro comentario resumió la indignación generalizada: «Pinar del Río en ruinas como el resto del país, sin electricidad, sin comida y sin futuro».

Varios internautas apuntaron también al escaso impacto del tuit como evidencia del vacío de legitimidad del régimen. «Es tan estúpida toda esa propaganda soviética que se refleja en que 8 horas después de un post 'tan importante', menos de 500 likes», escribió uno de ellos.

«Ese pueblo literal muriendo de hambre, de enfermedades e insalubridad y tú hablando de celebración comunista», señaló un usuario.

«Un país con un déficit 2200 y pico. Lo que pasa es que todos ustedes viven rico, con corriente, comida, de todo... Se ve que tú no estás ni sufriendo lo que el pueblo pasa», recordó otro.

«Le ronca el mango. 40 horas de apagón y siguen pensando en la mierda consignera de la puta revolución. No sirven pa' na'», sentenció un tercero.

Uno de los comentarios en el tuit del mandatario lo despedía con una frase que sintetiza el estado de ánimo de muchos cubanos: «Bla, bla, bla. Estamos asfixiados, deja la muela. Estamos es muerte lenta».

Pinar del Río acoge el acto central del 26 de julio por tercera vez en su historia desde 1959; la última fue en 2001. Este año la campaña oficial es Mi Moncada es la patria.

La ironía del anuncio no pasó desapercibida para quienes señalaron la brecha entre el discurso oficial y los datos reales de la provincia.

Pinar del Río aún arrastra más de 40,000 familias en espera de una vivienda, y de los 102,288 daños que dejó el huracán Ian en septiembre de 2022, apenas el 63 % habían sido resueltos hasta abril de 2026. La propia primera secretaria del Partido Comunista en la provincia, Yamilé Ramos Cordero, admitió en junio que «hay familias que llevan 30 años sin una vivienda, generación tras generación».

La crisis energética agrava aún más el panorama. El sistema eléctrico cubano opera con un déficit de entre 1,780 y 2,215 MW, con apagones que superan las 26 horas diarias en algunas zonas y afectan simultáneamente a más del 60 % del país.

El 13 de junio, Pinar del Río registró un récord histórico de temperatura de 37.6°C en medio de los cortes de luz. El caso de un padre que publicó la foto de su hija durmiendo en el piso de baldosas buscando el frío que la electricidad no podía darle se convirtió en símbolo de esa crisis, con la pregunta: «¿Esto es humano? ¿Esto es comunismo?»

El anuncio llega además en medio del escepticismo que generó el paquete de 176 reformas económicas presentado por Díaz-Canel, que provocó cacerolazos en Santiago de Cuba, Santa Clara y La Habana.

La economía cubana acumula una contracción de entre el 15 % y el 23 % desde 2019, el dólar supera los 600 pesos en el mercado informal y más de un millón de cubanos han abandonado la isla desde 2021.