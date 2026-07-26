Ulises Aquino: «El Partido y el Gobierno se han anclado al poder sin escuchar el reclamo de cambios del pueblo cubano»

El barítono y promotor cultural Ulises Aquino Guerra publicó en Facebook una reflexión titulada «Heridas Abiertas, daños demasiados Profundos» en la que desmonta el discurso oficial del régimen sobre la «defensa» del territorio y señala que la verdadera amenaza para el pueblo cubano viene de adentro.

En vísperas del 26 de julio, aniversario del asalto al Cuartel Moncada, el artista eligió lanzar una pregunta que funciona como eje de toda su argumentación: «¿Qué defenderemos en caso de una agresión de Estados Unidos a Cuba?».

Aquino reconoce que la presión de Washington -con sanciones contra GAESA, el turismo, la salud pública y funcionarios- agrava las carencias del pueblo cubano, pero advierte que los problemas de la Isla son anteriores a cualquier mandato de Trump.

«Nuestro pueblo no solo sufre por las medidas que Estados Unidos impone a Cuba, sufre las consecuencias de gravísimos errores y de lastres y deudas históricas en la caprichosa y obnubilada conducción de su economía», escribió el artista.

El barítono enumera una larga cadena de fracasos de política económica: los lineamientos archivados, las medidas para la agricultura, el reordenamiento, la bancarización y el Decreto 349, entre otros, y concluye que ninguna de esas iniciativas ha resuelto las demandas históricas de quienes se atreven a cuestionar al gobierno.

En uno de los pasajes más directos del texto, Aquino acusa al régimen de haber «convertido el disenso o la protesta cívica en delito, reprimiendo con fuerza bruta y con largas condenas a los que ejercen su derecho».

Captura de Facebook / Ulises Aquino Guerra

El artista advierte que esa «sordera y ceguera institucional puede provocar un estado de violencia extrema que será imposible revertir», y exige que el gobierno consulte al pueblo para saber si este desea continuar con el sistema actual o prefiere «una vida distinta, digna, libre, sin discriminaciones políticas, sin exclusiones por pensar diferente».

«Sostener este estado de cosas es una entelequia circunstancial, que llegado el momento será profundamente cuestionado y juzgado, e imposible de demostrar que valió la pena tanto sacrificio, vidas tronchadas, miserias y calamidades infligidas», subraya.

No es la primera vez que Aquino confronta públicamente al régimen en las últimas semanas. El 12 de julio publicó una carta dirigida a sus padres revolucionarios fallecidos en la que les decía que «todo lo que ustedes creyeron y nos hicieron creer a nosotros estaba equivocado».

El 19 de junio, tras el Pleno Extraordinario del Partido Comunista que aprobó 176 medidas económicas, Aquino exigió la renuncia del gobierno y calificó las reformas de insuficientes y tardías: «Lo más honorable, lo digno y lo lógico es que renuncien».

En su nueva reflexión, el artista cierra con una frase que apunta directamente a la responsabilidad histórica de los dirigentes cubanos: «Es momento de decidir de qué manera la historia los recordará».