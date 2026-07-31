Sismólogo cubano Enrique Arango critica la desaparición de CITMA: «Día triste para la ciencia cubana»

El Doctor en Ciencias Enrique Diego Arango Arias, vicedirector técnico del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) y jefe del Servicio Sismológico Nacional de Cuba, calificó de «grave error» la disolución del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En una extensa publicación en Facebook titulada «Un día triste para la ciencia cubana», el sismólogo expuso una serie de argumentos que pueden sintetizarse en las siguientes ideas:

La eliminación del CITMA se aprobó sin consulta ni debate con sus trabajadores y especialistas.

No se presentaron estudios técnicos que justificaran la reestructuración ni sus ventajas.

La medida desintegra una institución con más de 30 años de experiencia y reconocimiento nacional e internacional.

El cambio afecta el sentido de pertenencia y la motivación de científicos e investigadores.

Considera que el contexto de crisis que vive Cuba hace inoportuna una reorganización de esta magnitud.

Critica la falta de claridad sobre el futuro de las instituciones y sus funciones.

Advierte que la nueva estructura podría debilitar áreas estratégicas de la ciencia, el medio ambiente y la gestión de riesgos.

Califica la decisión como un error tanto en la forma como en el fondo, por haberse tomado sin consenso.

El parlamento cubano aprobó el jueves la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, que reduce los organismos del gobierno central de 27 a 21 y suprime el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), repartiendo sus funciones entre dos nuevas carteras:

el Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación

el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos.

El régimen presentó la medida como parte de un proceso de «reordenar, redimensionar y perfeccionar» el aparato estatal, según declaró ante el parlamento el secretario del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra. Como parte de esa reorganización, el primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció la eliminación de más de 92,000 cargos en cuatro ministerios.

Arango, una de las figuras científicas más reconocidas del país en materia de sismología, rechazó tanto el fondo como la forma de la decisión. «A muchos trabajadores del CITMA nos ha dolido esta decisión tomada de manera inconsulta a espaldas de todos como si fuéramos piezas de un juego», escribió.

El sismólogo denunció que en ningún momento se convocó a trabajadores ni directivos del ministerio para debatir la medida, ni se presentó un estudio científico que respaldara sus ventajas. «La inmensa mayoría de los trabajadores de nuestro organismo ni siquiera tienen conocimiento de que el CITMA desaparece», advirtió, señalando que esas objeciones las había enviado previamente a la Asamblea Nacional sin recibir respuesta.

Entre las inconsistencias técnicas que señaló Arango figura la clasificación del CENAIS únicamente como institución de «Alerta Temprana», ignorando su función como Entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación.

También apuntó una contradicción en la distribución de competencias nucleares: el control del uso pacífico de la energía nuclear quedaría en el Ministerio de Educación Superior, mientras que el Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, encargado precisamente de la seguridad radiológica, pasaría al Ministerio de Medio Ambiente. «Da la impresión que los que toman estas decisiones desconocen cuál es la misión y cuáles son las funciones de las instituciones subordinadas al CITMA», afirmó.

El proyecto de ley había sido publicado para consulta ciudadana el 8 de junio de 2026, aunque Arango denunció que esa consulta fue «muy apresurada» y no llegó a los propios trabajadores del ministerio afectado. «Ha sido un grave error, tanto de forma como de contenido de la manera en que se actuó y en este sentido habrá que ver las consecuencias, en estos momentos no existen los factores objetivos y subjetivos para estos cambios», concluyó el sismólogo.

El CITMA fue creado el 21 de abril de 1994, durante el Período Especial, por iniciativa de Fidel Castro. Su primera ministra fue Rosa Elena Simeón.