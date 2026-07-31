Régimen cubano aprueba una nueva Ley de Identidad y Domicilio: Estos son los cambios

VII Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este jueves la Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio, que reemplaza la legislación vigente desde 2007 e introduce cambios profundos en la forma en que el Estado cubano registra, identifica y controla a sus ciudadanos.

La nueva ley sustituye el Decreto-Ley 248 de 2007 —un texto de apenas nueve artículos— por un cuerpo legal de 60 artículos, acompañado de un reglamento con más de 60 artículos adicionales.

Según el medio oficialista Cubadebate, el proyecto fue presentado ante los diputados por el primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (MININT), quien afirmó que la norma «responde a la necesidad de desarrollar los preceptos constitucionales relacionados con la identidad personal y el domicilio».

Aproximadamente una cuarta parte de los contenidos incorporados son elementos nuevos o que hasta ahora carecían de respaldo jurídico específico.

Los cambios principales

Uno de los ejes centrales de la norma es la creación de la Autoridad de Identidad Personal y Domicilio, función que hasta ahora operaba desde la autoridad de trámites del MININT sin sustento legislativo formal.

La ley establece además un identificador único, permanente e irrepetible para cada ciudadano cubano y extranjero residente, vinculado no solo al documento de identidad sino también a los procesos del registro público nacional.

Por primera vez, la identidad digital queda definida en términos jurídicos como «la representación única, verificable y electrónica de una persona natural, vinculada de forma segura con su identidad física, que permitirá autenticarse y realizar trámites digitales».

El catálogo biométrico se amplía para incluir fotografía facial, huellas dactilares, voz, iris, color de piel, color de ojos y estatura, bajo el mando de la Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía (DIMEC) del MININT.

El domicilio como herramienta de control

La norma define jurídicamente el domicilio como «la sede principal de una persona natural, el centro de sus relaciones jurídicas, el lugar en el que reside habitualmente o con la intención de establecerse», e impone a los ciudadanos la obligación de mantener actualizada esa inscripción ante la autoridad estatal.

Para determinar el domicilio de una persona, la autoridad tomará en cuenta «la presencia física en el lugar y las evidencias de su intención de establecer condiciones de vida estables», una formulación que otorga amplia discrecionalidad al Estado.

Esta regulación ha generado dudas entre cubanos emigrados, ya que el texto no especifica qué ocurrirá con quienes viven permanentemente en el exterior pero mantienen un domicilio registrado en Cuba.

El alcance de la norma es extraordinariamente amplio: aplica a ciudadanos cubanos dentro y fuera del país, extranjeros residentes, órganos del Estado, empresas, trabajadores por cuenta propia, cooperativas, organizaciones políticas y de masas, y representaciones diplomáticas cubanas en el exterior.

Críticas: «vigilancia disfrazada de trámite civil»

La organización de derechos humanos Cubalex advirtió que la norma constituye «una infraestructura de vigilancia disfrazada de trámite civil», al concentrar identidad registral, biometría y domicilio bajo un solo sistema estatal sin garantías claras contra el uso de los datos con fines de control social.

El contexto en que se aprueba esta ley no es menor: en agosto de 2025, un anciano de 67 años falleció frente a la Unidad de Trámites del MININT en Santiago de Cuba mientras esperaba turno para renovar su carné de identidad, evidenciando las precarias condiciones del sistema que la nueva ley pretende modernizar.

La aprobación se produjo en la misma sesión parlamentaria en que el régimen también dio luz verde a una nueva Ley de Vivienda y un nuevo Código del Trabajo, y ratificó la reducción de 27 a 21 ministerios.

Según el medio estatal Cubadebate, se prevé que la ley entre en vigor en un plazo de tres meses tras su aprobación.