Estos son los consejos de la AARP para hacer rendir el dinero de los jubilados en Estados Unidos

La organización AARP (anteriormente American Association of Retired Persons) publicó su guía «99 formas inteligentes de ahorrar dinero» en español, una herramienta práctica pensada para ayudar a las familias a estirar su presupuesto en un momento en que la inflación sigue golpeando el bolsillo de millones de personas en Estados Unidos, especialmente dentro de la comunidad latina.

El momento no podría ser más oportuno: según la encuesta Debt.com Budget Survey 2026, el 48 % de los adultos en el país vive de cheque a cheque, una cifra que en 2025 llegó al 69 %, su nivel más alto en años.

Entre los latinos, la presión es aún mayor: el 66 % de los hogares hispanos vive por debajo del umbral de seguridad económica, de acuerdo con la Hispanic Federation, y el 53 % percibe que su situación financiera empeoró respecto al año anterior.

La inflación de alimentos alcanzó el 4.2% interanual en mayo de 2026, y los precios en supermercados subieron 3.6 % en abril, mientras que el gasto en comida para consumir en casa cuesta un 33 % más que hace siete años.

Frente a ese panorama, Gilberto Cabrera, portavoz de AARP, destacó el uso de la inteligencia artificial como una de las herramientas más accesibles para planificar las finanzas del hogar.

«Cuando estás hablando de planear tus comidas, entras en tu buscador de tu inteligencia artificial favorita y le pides que por favor te llene una semana completa con menús económicos para la cena o para el almuerzo de toda tu familia y te lo va a diseñar de acuerdo a tu presupuesto», explicó Cabrera en declaraciones recogidas por Telemundo 51.

Entre los consejos más concretos de la guía para reducir el gasto en comestibles, AARP recomienda:

Pagar con efectivo en el supermercado y dejar las tarjetas de crédito en casa, como forma de mantenerse dentro del presupuesto sin sorpresas.

Buscar las rebajas del gerente: los alimentos frescos próximos a su fecha límite de venta pueden tener descuentos de hasta un 70 %, ideales para congelar o usar de inmediato.

Aprende cuándo una oferta sí vale la pena. Mantener una lista de precios de referencia en el teléfono para saber si una oferta realmente vale la pena o si es solo una estrategia para atraer compradores.

Aprovecha los descuentos para adultos mayores. Planear las compras para aprovechar los descuentos adicionales que algunos supermercados ofrecen a los ancianos en horas específicas.

Consigue grandes descuentos con Flashfood. Las tiendas suelen desechan alimentos frescos porque pidieron más de lo que pueden vender. Con la aplicación Flashfood puedes comprar estos productos frescos, junto con artículos que se acercan a su fecha límite de venta, con un descuento.

Ponerse el reto de gastar menos. Hacer inventario de la despensa una o dos veces al año, preparar recetas con lo que ya hay en casa y planear gastar no más de $20 semanales en lo que falte.

La guía también abarca estrategias de ahorro en transporte, con consejos como mirar más allá de las salidas de la interestatal para ahorrar en gasolina, cambiar uno mismo los filtros de aire de la cabina y del motor, quitar los portaequipajes del techo del auto y elegir llantas de rodadura fácil.

En cuanto al cuidado de la computadora, la AARP sugiere mantener siempre fresca la computadora. colocándola sobre una superficie dura y plana para mantener despejada la ventilación de aire. También, mantener el software ligero, desinstalando los programas que no se usan, y estar al día con las actualizaciones.

En relación con los servicios públicos y la energía, se aconseja revisar la factura de electricidad, ya que casi una de cada cuatro personas en el país ha encontrado un error en su factura.

Se debe también aislar las tuberías del calentador de agua, paga por adelantado la electricidad, bajar la temperatura del lavado de ropa y cambiar el cabezal de ducha por un modelo con etiqueta WaterSense, que puede ahorrarle a la familia promedio 2,700 galones de agua al año y 11 días de electricidad.

En Florida, donde reside una gran parte de la comunidad cubana y latina del país, la situación financiera es especialmente difícil.

El alquiler promedio en Miami rondaba los $2,373 mensuales a finales de 2024, pero el ingreso promedio de la ciudad era de apenas $57,157 anuales, muy por debajo de los $95,000 que se necesitarían para costear ese alquiler con comodidad.

A eso se suman primas de seguros de vivienda que superan los $4,000 anuales en numerosas zonas del estado, según datos de la encuesta Voces Vitales de AARP Florida.

Esa presión acumulada preocupa a los adultos mayores de Florida, donde el 93 % de los mayores de 45 años considera prioritario contar con ingresos suficientes para la jubilación, de acuerdo con esa misma encuesta.