Cubano en EE.UU. enseña su nuevo hogar y anima a todos a hacer lo mismo que él: “No boten el dinero en renta”

Un joven cubano residente en Estados Unidos compartió en TikTok su alegría por haber conseguido su propio hogar, una moderna trailer home totalmente equipada, y animó a sus compatriotas a dejar de gastar dinero en alquiler.

“Ya no sigan rentando más, no boten el dinero en renta”, dijo el joven mientras mostraba con orgullo su nueva vivienda en un video publicado en la cuenta @cubanoamericano0. “Fui dealer hoy y vi esta trailer. Esto es el año 2025, me gustó mucho”, explicó antes de realizar un recorrido por el interior.

En el video, que ha generado miles de reacciones en TikTok, el cubano muestra una casa rodante moderna, con una amplia cocina, una isla central, sofá grande, baño con bañera y espejo, y un dormitorio acogedor.

“Mira qué bonito está, aquí voy para lo que es el baño con su bañera bien bonita, su espejo y su lavamanos… este es el cuarto. Díganme ustedes qué creen”, comentó durante el recorrido.

Muchos usuarios celebraron su logro y lo felicitaron por haber dejado atrás la renta, una de las principales preocupaciones de los migrantes cubanos en Estados Unidos, donde el costo de vivienda ha aumentado significativamente en los últimos años.

El joven, que no reveló en qué ciudad vive, concluyó su video con un mensaje motivador para quienes aún no tienen casa propia: “Trabajen duro, ahorren y no boten el dinero en renta”.