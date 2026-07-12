Ya están en vigor las Cuentas Trump para niños, que pueden beneficiar especialmente a la comunidad latina en EE.UU.

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Las «Trump Accounts», un programa de ahorro e inversión para menores de 18 años que incluye un aporte inicial de mil dólares por parte del gobierno de Estados Unidos, entró en vigor el pasado 4 de julio.

Según dijo el presidente Trump esta semana, ya más de 500,000 bebés han recibido un depósito inicial de 1,000 dólares del Departamento del Tesoro en cuentas de inversión a su nombre.

La iniciativa nació con la ley «One Big Beautiful Bill Act», firmada por el presidente Donald Trump en julio de 2025, y establece cuentas de inversión para menores conocidas técnicamente como cuentas 530A del IRS. El Departamento del Tesoro planea extender el bono a 1.4 millones de niños de los aproximadamente seis millones de cuentas ya registradas.

Son elegibles para recibir los 1,000 dólares los menores nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 que sean ciudadanos estadounidenses con número válido de Seguro Social.

No obstante, cualquier menor de 18 años puede abrir una cuenta, aunque solo los nacidos en ese período reciben el bono gubernamental.

Los fondos se invierten exclusivamente en fondos indexados o ETFs que rastrean el índice S&P 500, lo que equivale a tener participación en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos.

Las familias pueden aportar hasta 5,000 dólares adicionales al año, y también pueden contribuir abuelos, tíos, amigos o empleadores, quienes pueden destinar hasta 2,500 dólares anuales como beneficio laboral deducible de impuestos.

Por qué beneficia especialmente a la comunidad hispana

Oscar Bonilla, doctor en ingeniería económica y profesor en Baruch College de Nueva York, explicó a Univision Miami que el programa representa una oportunidad histórica para los hispanos, un segmento históricamente alejado del mercado bursátil.

«Seis de cada 10 americanos invierten directa o indirectamente en la bolsa de valores, pero en la comunidad hispana menos del 30 % invierten en la bolsa de valores. Un mercado increíble al cual ellos no están participando. Y estas cuentas, pues especialmente a esta comunidad, a nuestra comunidad, les permite acceder a este universo», señaló el experto.

Bonilla también destacó un rasgo cultural que el programa puede transformar: «Somos tradicionalmente ahorradores, pero somos ahorradores, no inversionistas. Nos enseñaron a ahorrar el dinero, a guardarlo debajo del colchón, a meterlo en una cuenta de banco y no tocarlo».

El programa tiene además una ventaja clave para familias de estatus migratorio mixto: el niño debe ser ciudadano estadounidense con número de Seguro Social, pero los padres o tutores que abren la cuenta no necesitan serlo.

Las proyecciones son significativas: una familia que ahorre 5,000 dól ares anuales podría acumular entre 130,000 y 150,000 dólares para cuando el menor cumpla 18 años, con una rentabilidad anualizada conservadora de entre 4 % y 6%, muy por debajo del rendimiento histórico del S&P 500, que ronda el 10 % anual.

Cómo abrir la cuenta y aportes del sector privado

Existen dos vías para registrarse: a través del portal trumpaccounts.gov o mediante el formulario 4547 del IRS al presentar la declaración de impuestos.

La plataforma fue desarrollada por Robinhood y BNY Mellon, aunque los fondos también pueden transferirse a corredores como Charles Schwab, Fidelity o JP Morgan Chase.

El sector privado se ha sumado con aportes relevantes.

La Fundación Dell anunció una donación de 6,250 millones de dólares para entregar 250 dólares adicionales a niños menores de 10 años en familias con ingresos inferiores a 150,000 dólares anuales. También SpaceX comprometió activos valorados en 320 millones de dólares en acciones para beneficiar a aproximadamente dos millones de niños.

Bonilla estima que el programa podría alcanzar cerca de 80 millones de beneficiarios a lo largo de los años, y lo definió como «una grandiosa oportunidad para las personas sin ningún color político. Simplemente es una oportunidad cuando el gobierno te da a ti mil dólares solo por ser ciudadano de los Estados Unidos».