Brote de ciclosporiasis espanta a los consumidores en EE.UU.: Restaurantes pierden clientes y cae la venta de lechuga

El mayor brote de ciclosporiasis registrado en la historia de Estados Unidos ha comenzado a golpear con fuerza la economía de restaurantes y supermercados, con caídas drásticas en la afluencia de clientes y en las ventas de lechuga, según datos publicados por CBS News el viernes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que el brote, vinculado a lechuga iceberg rallada procedente del centro de México y distribuida por Taylor Farms, se ha extendido a nueve estados del país: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, Virginia Occidental, Illinois, Kansas, Oklahoma y Pensilvania.

Los CDC reportaron 1,947 personas infectadas que declararon haber comido en restaurantes Taco Bell entre el 22 de junio y el 20 de julio, con al menos 98 hospitalizaciones y ningún fallecimiento.

A nivel nacional, los casos confirmados superan los 4,000, con más de 7,400 adicionales aún bajo revisión.

El impacto económico ha sido inmediato.

Según la plataforma de análisis de tráfico peatonal Placer.ai, el 17 de julio -día en que Taylor Farms anunció el retiro voluntario de su lechuga del mercado- las visitas a Taco Bell cayeron casi un 31 % por debajo de su promedio de afluencia de los viernes durante la primera mitad del año, la caída diaria más pronunciada en todas las cadenas analizadas.

El 18 de julio, Taco Bell registró una baja del 29.8 % respecto a un sábado promedio. Otras cadenas también sufrieron ese día: Chopt retrocedió un 24 %, Panera Bread un 9.1 %, y Cava y Sweetgreen un 4.7 % cada una.

El repliegue de los consumidores alcanzó también a los supermercados. Stew Leonard's, cadena con ocho tiendas en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, reportó una caída de aproximadamente 11 % en sus ventas de lechuga.

«Hay mucha confusión en las tiendas ahora mismo», dijo a CBS News Stew Leonard Jr., presidente y director ejecutivo de la cadena. «Los clientes preguntan si pueden comer lechuga y la evitan. Hay reticencia en el mercado, y creo que por eso nuestras ventas han bajado».

El directivo recomendó optar por lechuga hidropónica como alternativa más segura: «Se cultiva en un invernadero con suelo controlado, y el agua se purifica y filtra. Es lo que como en casa», afirmó.

La crisis de confianza se ha visto agravada por mensajes contradictorios de las autoridades. El 18 de julio, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció que una muestra de lechuga de Taylor Farms había dado positivo en Cyclospora; al día siguiente rectificó y afirmó que el resultado fue un falso positivo.

Y aunque el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. declaró que el brote está «bajo control», la población solo piensa en la expansión del brote y los miles de casos confirmados.

«La información científica es confusa. La normativa es confusa. Gran parte de este caso se basa realmente en la confusión que lo rodea», señaló Molly McPherson, experta en comunicación de crisis.

Los negocios independientes también se han visto afectados. Sean Alexander, propietario del restaurante Build-A-Salad en Chattanooga, Tennessee, lamentó que de atender a entre 150 y 200 personas al día, han caido a unas 10. «Es un golpe muy duro y, en realidad, no estamos protegidos frente a situaciones de este tipo».

Taco Bell lanzó una tortilla rellena sin lechuga por un dólar en un intento por recuperar clientes, mientras Chipotle y Sweetgreen se apresuraron a aclarar que no sirven lechuga iceberg. Pero ninguna de esas iniciativas parece haber revertido de forma significativa la caída en la afluencia.