Casos de ciclosporiasis se triplican en Miami-Dade en una semana

Los casos de ciclosporiasis en Miami-Dade casi se triplicaron en apenas siete días, pasando de seis a 17 entre el 4 y el 11 de julio, según los datos más recientes del Departamento de Salud de Florida reportados por NBC 6 South Florida.

El salto no se limitó a Miami-Dade: Broward County subió de cinco a siete casos en el mismo período, y Monroe County -los Cayos de Florida- registró su primer caso confirmado, lo que genera especial atención sanitaria dado su alto flujo turístico.

A nivel estatal, Florida casi duplicó su cifra total en una semana, al pasar de 50 casos (entre el 1 de mayo y el 4 de julio) a 96 casos (entre el 1 de mayo y el 11 de julio), una cifra cuatro veces mayor que la registrada en el mismo período del año anterior.

El panorama nacional es igualmente preocupante.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmó 1,645 casos domésticos de ciclosporiasis en 34 estados, mientras que más de 5,100 casos adicionales están bajo análisis, lo que eleva el total de confirmados o sospechosos a cerca de 7,000. Se han registrado 141 hospitalizaciones y ninguna muerte.

«El verdadero número de personas enfermas en este brote multiestatal es probablemente mayor que el reportado, y el brote puede no limitarse a los estados con casos conocidos», advirtió el CDC.

La agencia también señaló que «anticipamos que el conteo de casos continuará aumentando a medida que se reciban los datos», en parte porque existe un rezago de aproximadamente seis semanas entre el inicio de síntomas y el reporte oficial.

La fuente del brote aún no ha sido identificada con certeza. Las autoridades sanitarias de Michigan -el estado más afectado, con más de 3,300 casos propios- señalaron que la lechuga o las verduras de hoja verde aparecen con frecuencia en las investigaciones como posible origen, sin que se haya podido señalar un productor o proveedor específico.

El Dr. Sohaib Imtiaz, director médico de People Inc., indicó que «los funcionarios de salud sospechan que el brote está vinculado a productos frescos crudos contaminados, con investigadores que rastrean activamente posibilidades como mezclas de ensaladas en bolsa, hierbas frescas como cilantro o albahaca, bayas crudas y cebollas verdes».

La cadena Taco Bell retiró de forma voluntaria y temporal ingredientes frescos -lechuga, cebolla con cilantro, pico de gallo y guacamole- en algunas sucursales del sureste de Michigan como medida de precaución.

La empresa declaró que seguirá «monitoreando de cerca la situación y acatando las indicaciones de las autoridades de salud pública». Sin embargo, ni el CDC ni la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) han confirmado un vínculo oficial con la cadena.

La ciclosporiasis es causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, que infecta el intestino delgado al consumir alimentos frescos o agua contaminados con heces humanas. No se transmite de persona a persona.

Sus síntomas -diarrea acuosa intensa, cólicos, náuseas, fatiga y fiebre baja- pueden prolongarse semanas sin tratamiento. El parásito no se elimina con desinfectantes comunes; solo la cocción lo destruye.

El brote de ciclosporiasis en Florida ha generado alertas sanitarias desde principios de julio.

El CDC recomienda lavar bien los productos frescos bajo agua corriente antes de consumirlos, cocinar los alimentos a fondo y mantenerse informado sobre retiros del mercado. La agencia también advierte que «es importante lavar bien los productos incluso si están etiquetados como prelavados».

Dado que la temporada oficial de ciclosporiasis en Florida se extiende hasta el 31 de agosto, las autoridades prevén que los casos seguirán aumentando en las próximas semanas, y el CDC ha anunciado que publicará actualizaciones con mayor frecuencia que en temporadas anteriores dada la magnitud del brote.