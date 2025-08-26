Panamá prorroga el requisito de visa de tránsito para los cubanos

Vídeos relacionados:

El gobierno de Panamá decidió extender hasta el 31 de julio de 2026 el requisito de visa de tránsito obligatoria para los cubanos, una medida que desde hace casi tres años complica los viajes de quienes deben hacer escala en el istmo rumbo a otros destinos.

El Decreto Ejecutivo No. 22, firmado por el presidente José Raúl Mulino y publicado en la Gaceta Oficial el 25 de agosto, confirma que todos los pasajeros y tripulantes cubanos deberán seguir presentando este visado para cruzar por territorio panameño.

El texto prorroga lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 162 de diciembre de 2022, que impuso la visa de tránsito como requisito para ciudadanos cubanos, tanto pasajeros como tripulantes.

Según el documento, la medida busca “garantizar la sostenibilidad de la política migratoria” y responde a la necesidad de mantener un control ordenado y seguro de los flujos migratorios que atraviesan el país.

El decreto también especifica que:

Los cubanos deben solicitar la visa de tránsito a través de la Embajada de Panamá en La Habana , por intermedio de un abogado idóneo.

, por intermedio de un abogado idóneo. El visado permite permanecer hasta 24 horas en la zona internacional de tránsito del aeropuerto, sin ingresar formalmente al territorio panameño.

del aeropuerto, sin ingresar formalmente al territorio panameño. Quedan exceptuados de este requisito los cubanos que posean visas vigentes de Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón o países de la Unión Europea, siempre que estas tengan al menos seis meses de validez y hayan sido previamente utilizadas.

También se exceptúa a quienes tengan residencia permanente en terceros países o un contrato de trabajo comprobado en su lugar de destino.

La noticia llega en un contexto de fuerte malestar entre los cubanos. El propio Consulado de Panamá en La Habana alertó recientemente sobre el aumento de estafas con las citas de visa, recordando que no existen agencias de viaje ni gestores autorizados y que el único canal válido es a través de un abogado acreditado en la plataforma judicial panameña.

Sin embargo, esa exigencia ha abierto la puerta a nuevos abusos. Varios cubanos denuncian que, aun contratando abogados “idóneos”, las citas nunca llegan y los procesos se dilatan sin explicación.

“Trabajo con abogado idóneo y desde el año pasado tengo citas pendientes. El abogado reactiva cada mes y en Migración hacen lo que les da la gana. Solo dicen: ‘esperen el proceso’”, contó una gestora panameña de origen cubano.

Desde 2022, Panamá exige a los cubanos la visa de tránsito como condición obligatoria para continuar viaje hacia un tercer país. Aunque el decreto contempla excepciones para quienes tengan visados o residencias en naciones con “altos estándares migratorios”, la mayoría de los viajeros sigue atrapada en un laberinto burocrático que encarece y retrasa sus planes.

Con la nueva prórroga, miles de familias cubanas que usan Panamá como escala para reencontrarse con sus seres queridos o iniciar nuevas rutas migratorias deberán seguir enfrentando un proceso marcado por trabas, incertidumbre y el riesgo permanente de caer en estafas.

