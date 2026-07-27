VIRAL: Arrestan a extenista profesional tras insólito incidente en una tienda de Miami-Dade

Un extenista profesional uruguayo fue arrestado en la ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade, tras protagonizar un violento altercado en una tienda de artículos deportivos que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, según informó la prensa local.

El protagonista del incidente es Nicolás Xiviller Pardodeir, de 27 años, identificado por la Policía de Doral como el hombre que aparece en las grabaciones de seguridad y en los videos captados por empleados del local.

El incidente en Tennis Plaza

El episodio ocurrió en la tarde del pasado viernes en Tennis Plaza, ubicada en el 2600 de la avenida 87 del noroeste, dentro del Westend Doral Mall.

Según las autoridades, Xiviller Pardodeir dañó deliberadamente dos raquetas de tenis en el interior del establecimiento, con un valor conjunto de 568 dólares.

Las imágenes también muestran al sospechoso golpeando la puerta principal del local antes de que los empleados le pidieran que se retirara.

Fue en ese momento cuando, según el reporte policial, el exdeportista amenazó al personal antes de abandonar el comercio.

Empleados de la tienda describieron al sospechoso como «visiblemente alterado en su comportamiento», según declararon a la prensa.

El arresto en una gasolinera

Tras recibir el reporte del incidente, agentes de la Policía de Doral acudieron a Tennis Plaza y constataron los daños.

Esa misma noche, los efectivos localizaron al sospechoso en una gasolinera cercana al establecimiento y procedieron a su detención.

La policía informó que el extenista enfrenta cuatro cargos formales:

Asalto agravado con un arma mortal.

Asalto.

Daños criminales por una cantidad superior a 200 dólares e inferior a 1,000 dólares.

Alteración del orden público dentro de un establecimiento.

La fianza conjunta fijada asciende a 5,900 dólares, siendo el cargo más grave -asalto agravado con arma mortal- el que concentra la mayor parte, con una fianza de 5,000 dólares.

¿Quién es Nicolás Xiviller Pardodeir?

En sus redes sociales, Xiviller Pardodeir se presenta como exjugador del circuito profesional ATP, jugador profesional de pádel y entrenador de ambas disciplinas.

Sus apariciones en el ranking ATP se registran en singles y dobles durante 2017 y 2018, con posiciones alrededor del puesto 1,100 en singles.

Según su perfil profesional, compitió en la Pro Padel League entre marzo de 2023 y enero de 2024, y ejerció como director de alto rendimiento de tenis en el Riviera Tennis Center entre 2021 y 2023.

Telemundo 51 lo ubica en el séptimo lugar del ranking masculino de la Asociación de Pádel de Estados Unidos, según la clasificación vigente al 22 de julio de 2026.

El incidente no es el primero de este tipo protagonizado por un deportista latinoamericano con perfil público en el área de Miami-Dade.

En abril de 2026, el boxeador cubano Frank Zaldívar fue arrestado en Miami por agresión agravada, y en 2023 fue detenido el exvoleibolista cubano Yuniesky Ramírez Martínez por delitos sexuales.

La investigación continúa abierta y las autoridades no han divulgado detalles sobre qué habría motivado el comportamiento del sospechoso.