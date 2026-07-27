USCIS modifica las reglas del sistema de asilo para reducir la acumulación de casos: ¿Qué es lo que cambia?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció este lunes una regla final provisional que transforma el proceso de solicitudes de asilo afirmativo.

A partir de ahora, la agencia podrá remitir casos directamente a los jueces de inmigración sin necesidad de entrevistar primero al solicitante.

La medida, publicada en el comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entra en vigor de inmediato.

¿Cómo funcionaba el sistema antes?

El sistema de asilo en Estados Unidos opera en dos vías diferenciadas.

El asilo afirmativo es el proceso para personas que no están en procedimientos de deportación y presentan su solicitud directamente ante USCIS.

El asilo defensivo, en cambio, corresponde a quienes ya enfrentan procedimientos de remoción ante un juez de inmigración.

Bajo el esquema anterior, USCIS estaba obligada a entrevistar al solicitante antes de decidir si aprobaba el caso o lo enviaba a un tribunal de inmigración.

Ese paso intermedio funcionaba, en la práctica, como una segunda oportunidad de revisión para el solicitante.

¿Qué cambia con la nueva regla?

La regla final provisional elimina esa entrevista obligatoria: USCIS podrá enviar ciertos casos de asilo afirmativo directamente a la corte de inmigración sin haberle tomado declaración al solicitante.

La norma también suprime las referencias reglamentarias al «derecho» del solicitante a una entrevista con un oficial de asilo, según reportó Bloomberg Law.

Según estimaciones del DHS, aproximadamente 444,000 de los cerca de 1.4 millones de casos de asilo afirmativo pendientes podrían verse afectados por este cambio.

USCIS aceptará comentarios públicos durante 60 días y posteriormente emitirá una regla final definitiva.

Las razones que esgrime la administración

El director de USCIS, Joseph Edlow, justificó la medida con un argumento directo:

«Por demasiado tiempo el sistema de asilo ha sido explotado con propósitos de demora y autorización de trabajo, no por reclamaciones legítimas de protección. El sistema de asilo de Estados Unidos existe para proteger a personas que genuinamente temen la persecución, y esta regla ayudará a garantizar que los recursos se destinen a la resolución oportuna de esas solicitudes, en lugar de a quienes buscan usar el sistema como una laguna legal».

El consejero general del DHS, James Percival, fue más enfático:

«Una de las mayores barreras para la aplicación efectiva de la ley de inmigración es la demora intencional por parte de extranjeros ilegales y los abogados de fronteras abiertas que los representan. Mi oficina trabaja cada día con los componentes de inmigración del DHS para mejorar la eficiencia y cumplir el mandato del presidente. Esta regla hará exactamente eso».

El contexto: Un sistema al borde del colapso

La medida llega cuando el sistema de asilo acumula una carga sin precedentes.

El total del rezago -sumando casos ante USCIS y tribunales de inmigración- alcanzaba casi 4 millones de solicitudes pendientes en abril de 2026, con los tribunales de inmigración registrando 3.3 millones de casos activos en marzo de ese año.

La tasa de aprobación de asilo ha caído en picada desde el inicio de la administración Trump.

Bajo la administración Biden, los jueces concedieron el 48.1% de las solicitudes en el año fiscal 2023.

Esa cifra se desplomó al 8.8% en el primer semestre del año fiscal 2026, el nivel más bajo en más de una década.

De más de 150,500 decisiones tomadas en ese período, apenas 5,086 resultaron en concesiones de asilo, lo que representa solo el 3.4% del total.

Esta nueva regla se suma a una serie de medidas que han reconfigurado el sistema migratorio:

-la imposición de una tarifa anual de $102 a solicitudes pendientes por más de un año.

-la contratación de 120 nuevos jueces de inmigración entrenados en apenas tres a cuatro semanas.

-el fallo histórico de la Corte Suprema del 25 de junio de 2026 que autorizó rechazar solicitantes de asilo en la frontera con México sin procesar sus solicitudes.

El investigador Andrew R. Arthur, del Centro para Estudios de Inmigración, anticipó que la tendencia continuará:

«Cabe esperar que las denegaciones de asilo aumenten y las concesiones disminuyan, tanto en números reales como en porcentaje del total de decisiones, al menos mientras Trump sea presidente».