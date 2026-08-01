Cortes finales de asilo para septiembre 2026: Lo que debes saber

La abogada de inmigración Liudmila Marcelo advirtió esta semana que numerosos jueces están asignando fechas de corte individual para septiembre, octubre y noviembre de 2026, un adelanto drástico respecto a los calendarios anteriores que proyectaban audiencias hasta 2029.

Muchos inmigrantes con casos de asilo pendientes podrían enfrentar sus cortes finales antes de lo esperado.

Marcelo, quien participó en una entrevista para CiberCuba, conducida por Tania Costa, explicó el fenómeno a partir de lo que observó directamente en una audiencia preliminar. «Ayer yo estaba en corte máster y vi que estaba dando cortes finales este juez para septiembre del 2026», señaló la abogada.

El cambio responde a la incorporación masiva de nuevos jueces de inmigración anunciada por el Tribunal Ejecutivo de Revisión de Inmigración (EOIR) en mayo de 2026: 77 jueces nuevos y cinco temporales, la mayor clase de su historia.

Muchos de estos jueces están siendo asignados exclusivamente a realizar cortes máster —audiencias preliminares— para luego traspasar los expedientes a otros jueces que llevarán las cortes finales.

Sin embargo, Marcelo aclaró que no todos los juzgados siguen este esquema. «Hay otros jueces que todavía siguen con su calendario, que no les han puesto un juez nuevo a trabajar con ellos o no les han dicho que les pasen los casos a un juez nuevo, y siguen dando cortes para el 2029», precisó.

La abogada también respondió dudas frecuentes sobre el pago del arancel de asilo en corte. Según explicó, el solicitante no debe pagar por iniciativa propia: «Tienes que recibir una orden del juez diciéndote que debes pagar el fee. El juez es quien te va a enviar esa orden».

No obstante, recomendó pagar el arancel anual si ya transcurrió un año desde el último pago: «Si la pagaste digamos en agosto del 2025, en julio del 2026 paga el anual».

Sobre el ambiente en las oficinas de Miramar y en las cortes de Miami, Marcelo fue directa: «Tranquilo. Y en las cortes también. Así que tranquilidad».

Este escenario se produce en paralelo a una nueva regla interina de USCIS que entró en vigor el 28 de julio de 2026 y que permite remitir casos de asilo afirmativo directamente a la corte de inmigración sin realizar primero una entrevista con un oficial de asilo.

La medida podría afectar hasta 444,000 solicitudes de un total de aproximadamente 1.4 millones pendientes. Marcelo calificó la regla como contraria a la ley de inmigración aprobada por el Congreso, ya que elimina la distinción legal entre asilo afirmativo y defensivo.

Un seguidor preguntó a la abogada qué posibilidades habría de un cambio en política migratoria si los republicanos perdieran la Cámara de Representantes y el Senado. Marcelo fue cautelosa: «Ahora no es algo que se pueda ver tan rápido, pero va a haber una inclinación a que después en el 2028, principio del 29, las cosas mejoren. Por eso quiero que la gente apele, que la gente aguante».

El plazo para presentar comentarios públicos sobre la nueva regla de USCIS vence el 28 de septiembre de 2026, según la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), que también ha alertado sobre posibles demandas judiciales contra la medida.