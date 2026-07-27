Animalista estalla ante rechazo de billetes de 20 pesos en Mayabeque: «Ni yo ni los míos nos vamos a quedar sin comer»

Yenney Caballero, animalista radicada en San José de las Lajas, Mayabeque, publicó un airado mensaje en Facebook denunciando que el recinto ferial El Rodeo, espacio donde los trabajadores por cuenta propia adquieren sus mercancías, se niega a aceptar billetes de 20 pesos cubanos ni transferencias bancarias como forma de pago.
«Qué cansada estoy de la falta de respeto, consideración, mal trabajo, corrupción que tienen en este país», escribió Caballero, quien advirtió que seguirá acudiendo a comprar alimentos para ella y sus animales con el dinero que tiene, y que presentará quejas formales ante quien corresponda si le continúan rechazando el pago.
La activista describió un círculo vicioso que atrapa a miles de cubanos: quien le compra dólares le paga con billetes de 20 pesos, pero esos mismos billetes no son aceptados donde debe comprar alimentos.
«El que compra el dólar americano te paga con billetes de 20, vas al banco no puedes sacar el dinero que necesitas de tu tarjeta, vas a comprar los alimentos y el de la mipyme no acepta transferencias, solo te puede aceptar 1000 pesos en billetes de a 20», detalló.
Según Caballero, los propios trabajadores por cuenta propia que acuden al recinto El Rodeo enfrentan el mismo problema: «Según los TCP cuando llegan allí no pueden comprar ni por transferencia ni con billetes de 20».
La denuncia apunta directamente a los responsables del espacio ferial: «Ustedes los del recinto ferial el Rodeo en San José de las Lajas Mayabeque que son los que les venden a los trabajadores por cuenta propia aflojen el tema de transferencias y acepten los billetes de 20».
Ante la imposibilidad de acceder a billetes de mayor denominación, Caballero fue contundente: «Si los billetes de 20 ya no cuentan como dinero entonces sáquenlos de las calles».
«El pueblo solo es perjudicado en todo esto, tenemos que comer», escribió Caballero, sintetizando en una sola frase la realidad de millones de cubanos atrapados entre un sistema bancario disfuncional y comercios que imponen sus propias reglas al margen de la ley.
Y cerró con una advertencia que resume la desesperación de quien cuida animales sin respaldo institucional: «Ni yo ni los míos nos vamos a quedar sin comer».
El caso se enmarca en un problema que se ha agudizado en toda Cuba durante 2025 y 2026.
Cada vez más negocios privados rechazan los billetes de baja denominación, pese a que el Banco Central de Cuba los reconoce como moneda de curso legal con pleno poder liberatorio.
Los bancos entregan habitualmente esos billetes al retirar efectivo, pero los comercios se niegan a recibirlos, dejando a la población sin capacidad real de compra.
A inicios de mes, el BANDEC de Ciego de Ávila exigió a mipymes y cuentapropistas dejar de rechazar billetes de cinco, diez y 20 pesos, calificando esa práctica de ilegal y advirtiendo sobre posibles sanciones administrativas, incluida la retirada de licencia en casos reiterados.
Pese a ello, los reportes de rechazo continuaron en distintas provincias.
La introducción desde el 1 de abril de 2026 de nuevos billetes de alta denominación —2,000 y 5,000 pesos cubanos— ha profundizado paradójicamente el desprecio de los comerciantes hacia los billetes pequeños, que antes de esa emisión convivían con el billete de 1,000 pesos como el de mayor valor en circulación.
Preguntas frecuentes sobre el rechazo de billetes de 20 pesos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los negocios en Cuba rechazan billetes de 20 pesos?
Los negocios privados en Cuba rechazan los billetes de 20 pesos porque los consideran poco prácticos y difíciles de manejar. Aunque el Banco Central de Cuba los reconoce como moneda de curso legal, muchos comercios prefieren billetes de mayor denominación para facilitar las transacciones. Esta situación genera una limitación en la capacidad real de compra de la población, que recibe estos billetes al retirar efectivo de los bancos.
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¿Qué acciones están tomando las autoridades cubanas frente al rechazo de billetes pequeños?
El Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) ha declarado ilegal la práctica de rechazar billetes de baja denominación. Además, ha advertido sobre posibles sanciones administrativas, incluyendo la retirada de licencia en casos de reiteración. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, la práctica de no aceptar estos billetes continúa en varias provincias de Cuba.
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¿Cómo afecta la crisis energética en Cuba a las transacciones con transferencias bancarias?
La crisis energética en Cuba afecta gravemente las transacciones con transferencias bancarias debido a los frecuentes apagones que impiden la verificación de operaciones electrónicas. Esto provoca que muchos vendedores se nieguen a aceptar pagos por transferencia, ya que no pueden confirmar la recepción del dinero antes de entregar la mercancía. Esta situación se suma al rechazo de billetes de baja denominación, complicando aún más las transacciones cotidianas para los cubanos.
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¿Cuál es el impacto del rechazo de billetes de baja denominación en la población cubana?
El rechazo de billetes de baja denominación en Cuba limita la capacidad de compra de la población y genera un malestar social significativo. Las personas que reciben sus salarios o pensiones en billetes pequeños enfrentan dificultades para utilizarlos en las compras diarias, lo que agrava la crisis económica y aumenta la frustración entre los ciudadanos, especialmente los más vulnerables como jubilados y trabajadores estatales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.