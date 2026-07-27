De cuidados intensivos a los brazos de mamá: Bebé nacida a las 27 semanas gana su batalla por la vida en Artemisa

Nació con 770 gramos y hoy se recupera junto a su madre en hospital de Artemisa Foto © Facebook/Neonatología Hospital Iván Portuondo

Con apenas 770 gramos y 27,1 semanas de gestación, Patricia llegó al mundo en condiciones que la situaban al límite de la supervivencia.

Después de 82 días, la pequeña dejó la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Docente Iván Portuondo, en San Antonio de los Baños, Artemisa, para reunirse con su madre en la sala de alojamiento conjunto.

La bebé, clasificada médicamente como prematura extrema, enfrentó desde su nacimiento múltiples complicaciones: necesitó ventilación mecánica y oxigenoterapia prolongada durante semanas para poder respirar por su cuenta.

Al momento del reporte, Patricia ya muestra una evolución satisfactoria, gana peso de forma adecuada y se alimenta exclusivamente con leche materna, un logro significativo para una bebé que comenzó su vida con tan poco.

Su madre, María Fernanda Piney Crespo, no ocultó la emoción al agradecer públicamente al equipo médico que acompañó a su hija en cada momento crítico.

«Hoy y siempre le daré las gracias al gran equipo de Neonatología del hospital Iván Portuondo, por salvarme a mi pequeña guerrera, por su amor y dedicación. Por todas las fuerzas que dieron para que no me rindiera, por la esperanza y la fe. Gracias a Dios por nunca soltar de la mano a mi hija», escribió la madre.

El caso de Patricia no es solo una historia médica: es el retrato de una familia que se aferró a la esperanza durante casi tres meses de incertidumbre, mientras una niña de menos de un kilogramo peleaba por quedarse en este mundo.

Su historia cobra especial relevancia cuando se conoce que las estadísticas internacionales sitúan la supervivencia de bebés nacidos a las 27 semanas entre el 40% y el 80%, dependiendo de los recursos disponibles y la calidad de la unidad neonatal.

Y en el caso de Patricia, su historia ocurre en un momento especialmente difícil para la salud materno-infantil en Cuba.

La tasa de mortalidad infantil cerró 2025 en 9,9 por cada 1,000 nacidos vivos, la cifra más alta en más de dos décadas, frente a 4,0 que registraba en 2018, un aumento acumulado de 148%.

El propio gobierno cubano reconoció en 2025 una crisis estructural sin precedentes en el sistema de salud, con una cobertura del cuadro básico de medicamentos de apenas 30%.

En ese contexto, la supervivencia de una bebé de 770 gramos en un hospital provincial adquiere una dimensión aún más especial, aunque el mérito mayor lo tienen quienes estuvieron al pie de la cuna: el equipo médico y una madre que nunca dejó de creer.