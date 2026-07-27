«El pueblo no pide limosnas»: Vocero oficialista estalla por la pérdida de mangos en Guantánamo

Toneladas de mango terminan en el suelo por falta de combustible y transporte en Maisí

Un vocero identificado como oficialista encendió las redes sociales al denunciar públicamente en las redes sociales que toneladas de mangos se pudren bajo el sol en el municipio de Maisí, provincia de Guantánamo, mientras la población clama por alimentos.

El autor de la publicación, Chely Tamayo, acompañó su texto con imágenes que muestran el suelo de una finca completamente cubierto de frutos maduros —amarillos, anaranjados y rojizos— sin que nadie los recoja.

«¡Así luce el suelo, pintado de amarillo! Lo que en apariencia es un paisaje, no es más que el reflejo de una contradicción brutal: toneladas de mango pudriéndose bajo el sol, mientras la población clama por alimentos», escribió Tamayo.

El caso que ilustra la denuncia es el de Aparicio Samón Leyva, descrito como uno de los mayores productores de mango de la cooperativa de créditos y servicios «Luis Ramírez López», en Río Seco, Maisí.

Tamayo señala que el problema no está en la cosecha, sino en el acopio: «La falta de combustible no es una excusa; es el cuello de botella que convierte un alimento indispensable en desperdicio».

El vocero del régimen calificó la situación de «catastrófica e inadmisible» y exigió que las entidades agrícolas y de transporte garanticen el diésel necesario para movilizar la fruta: «El esfuerzo del campesino choca contra un muro burocrático y material».

Tamayo cerró su publicación con una frase que resume la paradoja: «El pueblo no pide limosnas, pide que se aproveche lo que la tierra da. Acopiar y vender este mango no es un lujo, es una necesidad impostergable».

Lo que hace especialmente llamativa la publicación es su origen: no proviene de un disidente ni de un medio independiente, sino de una voz que el propio sistema reconoce como propia, lo que refleja el nivel de frustración acumulado incluso dentro del aparato oficial.

Además, claro está, la otra contradicción es que mientras las personas mendigan, piden comida en la calle o recogen desperdicios en la basura, el régimen –que presume proteger la población– haga poco o nada por recoger tan valioso alimento.

Sin embargo, el escenario no es nuevo.

El patrón se repite cada temporada. En 2021, se viralizaron algunas imágenes de la provincia de Granma donde los suelos estaban saturados de mangos maduros caídos.

Ese mismo año, la campaña de acopio de mango en Guantánamo arrancó el 25 de mayo con una meta de procesar unas 5,000 toneladas hasta mediados de julio, pero la escasez de diésel ya había paralizado por tres días el traslado de fruta en el municipio de Imías durante ese mismo mes.

En 2021, 12,800 libras de mangos se pudrieron en Camagüey por los mismos fallos de acopio. En 2023, toneladas de mango se echaron a perder en Guantánamo por ineficiencias del modelo productivo.