«El pueblo no pide limosnas»: Vocero oficialista estalla por la pérdida de mangos en Guantánamo

Un vocero identificado como oficialista encendió las redes sociales al denunciar públicamente en las redes sociales que toneladas de mangos se pudren bajo el sol en el municipio de Maisí, provincia de Guantánamo, mientras la población clama por alimentos.
El autor de la publicación, Chely Tamayo, acompañó su texto con imágenes que muestran el suelo de una finca completamente cubierto de frutos maduros —amarillos, anaranjados y rojizos— sin que nadie los recoja.
«¡Así luce el suelo, pintado de amarillo! Lo que en apariencia es un paisaje, no es más que el reflejo de una contradicción brutal: toneladas de mango pudriéndose bajo el sol, mientras la población clama por alimentos», escribió Tamayo.
El caso que ilustra la denuncia es el de Aparicio Samón Leyva, descrito como uno de los mayores productores de mango de la cooperativa de créditos y servicios «Luis Ramírez López», en Río Seco, Maisí.
Tamayo señala que el problema no está en la cosecha, sino en el acopio: «La falta de combustible no es una excusa; es el cuello de botella que convierte un alimento indispensable en desperdicio».
El vocero del régimen calificó la situación de «catastrófica e inadmisible» y exigió que las entidades agrícolas y de transporte garanticen el diésel necesario para movilizar la fruta: «El esfuerzo del campesino choca contra un muro burocrático y material».
Tamayo cerró su publicación con una frase que resume la paradoja: «El pueblo no pide limosnas, pide que se aproveche lo que la tierra da. Acopiar y vender este mango no es un lujo, es una necesidad impostergable».
Lo que hace especialmente llamativa la publicación es su origen: no proviene de un disidente ni de un medio independiente, sino de una voz que el propio sistema reconoce como propia, lo que refleja el nivel de frustración acumulado incluso dentro del aparato oficial.
Además, claro está, la otra contradicción es que mientras las personas mendigan, piden comida en la calle o recogen desperdicios en la basura, el régimen –que presume proteger la población– haga poco o nada por recoger tan valioso alimento.
Sin embargo, el escenario no es nuevo.
El patrón se repite cada temporada. En 2021, se viralizaron algunas imágenes de la provincia de Granma donde los suelos estaban saturados de mangos maduros caídos.
Ese mismo año, la campaña de acopio de mango en Guantánamo arrancó el 25 de mayo con una meta de procesar unas 5,000 toneladas hasta mediados de julio, pero la escasez de diésel ya había paralizado por tres días el traslado de fruta en el municipio de Imías durante ese mismo mes.
En 2021, 12,800 libras de mangos se pudrieron en Camagüey por los mismos fallos de acopio. En 2023, toneladas de mango se echaron a perder en Guantánamo por ineficiencias del modelo productivo.
Preguntas frecuentes sobre el desperdicio de mangos en Guantánamo y la crisis alimentaria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se están desperdiciando toneladas de mangos en Guantánamo?
Las toneladas de mangos se están pudriendo debido a problemas de acopio y falta de combustible para su transporte. Según la denuncia publicada, el problema no es la cosecha, sino la incapacidad de movilizar la fruta por falta de diésel, lo que convierte un alimento indispensable en desperdicio.
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¿Cuál es la situación de inseguridad alimentaria en Guantánamo?
Guantánamo registra una de las tasas de hambre más altas de Cuba, con un 78,7% de los hogares sufriendo inseguridad alimentaria. Esta situación crítica se agrava por la ineficiencia en la gestión de recursos como el mango, que podría aliviar las necesidades alimentarias de la población.
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¿Cómo afecta la crisis energética a la producción agrícola en Cuba?
La crisis energética en Cuba ha provocado un colapso en la agricultura, obligando al uso de métodos tradicionales como la tracción animal. La falta de combustible no solo afecta la cosecha y transporte de productos agrícolas, sino también la producción y distribución de alimentos básicos.
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¿Qué implicaciones tiene el robo de combustible en la crisis cubana?
El robo de combustible agrava significativamente la crisis energética y alimentaria, afectando la producción y distribución de alimentos. En Guantánamo, se han reportado robos de diésel en instalaciones claves, lo que impacta directamente en la disponibilidad de electricidad y en la capacidad de acopio de alimentos.
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¿Qué medidas se podrían tomar para mejorar la situación del acopio de mangos en Cuba?
Para mejorar la situación del acopio de mangos, es crucial garantizar el suministro de combustible para el transporte y acopio de la fruta. Además, se deben implementar soluciones estructurales que eliminen los obstáculos burocráticos y materiales que enfrentan los productores y transportistas agrícolas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.