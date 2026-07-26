Villa Clara pierde unas 181 mil reses en una década y evidencia el colapso de la ganadería cubana

La ganadería se desploma en Villa Clara entre sequía, abandono estatal y robo de ganado

La ganadería de Villa Clara atraviesa una profunda crisis marcada por la reducción del hato bovino, la elevada mortalidad de animales y el incumplimiento de metas oficiales para recuperar la producción, reconoció este domingo el periódico oficial Vanguardia.

Hace una década, Villa Clara contaba con unos 519,000 bovinos y figuraba entre las principales provincias lecheras de Cuba, con importantes cuencas productivas en Manicaragua, Corralillo, Placetas, Sagua la Grande y Santo Domingo, indicó la fuente.

Sin embargo, el deterioro ha sido constante y, al cierre de 2025, las pérdidas entre vacas y novillas ascendían a unos 19,000 animales.

El panorama siguió empeorando durante 2026. Hasta principios de junio, la provincia registraba 337,960 reses, una caídad de 181,000 ejemplares en 10 años. A ello, se suman 8,807 muertes acumuladas y apenas 15,091 nacimientos de terneros, de los cuales 3,077 fallecieron.

La natalidad apenas superó 67,6 % al cierre de mayo, una cifra que el propio medio oficial considera comprometedora para el futuro del rebaño hembra.

Además, uno de cada cinco terneros murió por desnutrición, falta de alimentos o carencias de medicamentos veterinarios.

Los equinos tampoco escapan al deterioro, pues se registraron 1,015 muertes de caballos en los primeros meses de 2026 en una provincia que dispone de 48,026 ejemplares, puntualizó la fuente.

El reportaje atribuye el deterioro a una combinación de factores que trascienden la sequía. La escasez de pastos por la falta de siembras forrajeras, el agotamiento de las fuentes de agua, la ausencia de combustible para transportar recursos y la carencia de infraestructura como tranques, pozos artesianos y molinos de viento dificultan la supervivencia del ganado. A ello se suma la expansión del marabú sobre antiguas áreas productivas.

El autor del texto también puso en duda el cumplimiento de uno de los principales anuncios oficiales para este año. En marzo, las autoridades informaron que sembrarían 4,000 hectáreas de pastos y forrajes, pero señaló que desconoce cuánto se ha ejecutado realmente debido a la falta de combustible, semillas y sistemas de riego

Consideró que el plan probablemente "solo quedó en números" por las limitaciones económicas que atraviesa el país.

La crisis también se refleja en el aumento del hurto y sacrificio ilegal de ganado. Durante 2025 se reportaron unas 9,000 bajas por ese concepto en Villa Clara.

Entre enero y mayo de este año ya se contabilizaban 3,476 hechos delictivos en fincas estatales y privadas, una situación que afecta especialmente al sector campesino y cooperativo, responsable de 86 % de la masa ganadera de la provincia.

El diagnóstico publicado por Vanguardia deja al descubierto el deterioro de una actividad que durante décadas fue estratégica para la producción de leche y carne en Villa Clara y que hoy enfrenta un escenario de pérdidas continuas, escasez de recursos y una reducción sostenida del rebaño.

"Ese panorama sombrío, entre reses y caballos, requiere de otras transformaciones, desde las propias fincas de los criadores", para que los campos vuelvan a ser productivos, concluyó el medio de prensa.

Sin insumos, sin agua, sin créditos y con ladrones acechando los potreros, esa transformación luce, por ahora, como otro anuncio destinado a quedarse en papel.

Esta semana, cinco hombres fueron detenidos en flagrancia mientras sacrificaban ilegalmente tres reses en Cárdenas, Matanzas, con 202,5 kilogramos de carne decomisados, en una muestra del alcance provincial del fenómeno.

Desde 2019 y hasta 2024 Cuba perdió más de 900,000 cabezas de ganado vacuno; al cierre de 2024 el hato nacional se situaba en torno a tres millones de animales, casi 400,000 menos que el año anterior, según datos del Ministerio de la Agricultura.

El sistema ganadero en Camagüey también pierde miles de animales por muertes, sacrificios ilegales y mal manejo. Solo en 2024, se registraron casi 58,963 muertes y 7,143 sacrificios clandestinos.

“El año pasado, entre hurto, sacrificio y muertes por otras razones, se perdieron las vacas equivalentes a las de un municipio. Si esa tendencia continúa, en 15 años aproximadamente no habrá ganadería en Camagüey, y mucho menos leche“, alertó en junio de 2025 el diario oficial Granma.