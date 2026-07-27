Luis Manuel Otero: «Sentí la empatía de Marco Rubio, me sentí orgulloso de él y de mí»

El artista y ex preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara reveló que le impactó a su llegada a Estados Unidos la bienvenida oficial del secretario de Estado Marco Rubio, pero también destacó algo que él hizo en su etapa de senador por Florida. Se refiere a cuando Rubio halagó el papel catalizador del Movimiento San Isidro y la canción «Patria y Vida» .

Otero lo explicó en una entrevista con Tania Costa, en CiberCuba, siete días después de su arribo a Miami el 18 de julio de 2026, tras cumplir cinco años de condena en la prisión de Guanajay y ser desterrado de forma permanente por el régimen cubano.

«Me enteré de que Marco Rubio había dicho unas palabras a favor del Movimiento San Isidro y a favor de "Patria y Vida". Es cuando él dice que gracias al Movimiento San Isidro y a Patria y Vida, un grupo de jóvenes artistas que pudieran estar en Nueva York viviendo bien, lo motivaron a él a aumentar su interés sobre la situación cubana», relató Otero.

Esa declaración previa de Rubio fue la que el activista describió como verdaderamente significativa. «Me sentí orgulloso de él y de mí, y eso lo motivó a él y él me motivó a mí a seguir trabajando».

Para Otero, el gesto del secretario de Estado trasciende la dimensión política y revela algo más profundo. «Esa bienvenida que me da aquí me habla más del humano, me habla más de un humano comprometido con otro humano, no del político en una burbuja a la que nadie tiene acceso».

El activista subrayó su origen humilde para dimensionar el alcance de lo ocurrido. «Yo soy un negrito del Cerro, que me parió mi mamá en un hospital en candela; que mi papá era un albañil borracho, mi familia pobre, y salí y estoy aquí ahora mismo».

Desde esa perspectiva, interpretó el reconocimiento de Rubio como una señal de que el trabajo cultural y activista del Movimiento San Isidro llegó a donde tenía que llegar. «Eso habla de un ser humano que es Marco Rubio, que tiene empatía por otro ser humano que se llama Otero Alcántara y de otra empatía que es hacia los presos políticos y la realidad cubana».

Rubio, por su parte, publicó una declaración oficial de bienvenida el 18 de julio en la que describió al Movimiento San Isidro como «un faro de esperanza para una generación de cubanos que se negó a vivir bajo la tiranía» y exigió la liberación inmediata de más de 700 presos políticos detenidos por el régimen.

Otero llegó a Miami con un permiso humanitario aprobado por la administración estadounidense, luego de que la Seguridad del Estado cubana lo sacara de la cárcel el 7 de julio, dos días antes del vencimiento formal de su condena, manteniéndolo en paradero desconocido durante varios días en una situación que Amnistía Internacional calificó como desaparición forzada.

El activista concluyó que el hecho de que su trabajo conecte con personas tan distintas entre sí confirma que el esfuerzo valió la pena. «Si el trabajo que hemos hecho hasta ahora mismo conecta, conecta desde Marco Rubio, una de las personas más importantes del mundo ahora mismo, hasta los negros de San Isidro, mis amigos que caminan descalzos por las calles. Entonces significa que el trabajo estuvo bien hecho».

«No pierdo la fe en el mejoramiento humano y en que todo está en las manos del ser humano. El trabajo del ser humano es lo que va a lograr el cambio verdadero para que el mundo sea un lugar mejor», afirmó Otero cerrando su reflexión.