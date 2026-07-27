Con escobas, esfuerzo e ilusión: niños transforman un parque abandonado en Baracoa

Un grupo de niños de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, lleva varios días trabajando para recuperar por su cuenta una fuente abandonada ubicada junto al malecón de la ciudad, en lo que se ha convertido en una de las historias más emotivas que circulan en redes sociales cubanas este mes.

El protagonista visible del proyecto es Yan Andrés (@yan_andresrdz), quien comenzó a documentar la iniciativa el 23 de julio en Instagram con una serie de reels titulados «Día uno intentando remodelar esta piscina abandonada». El primer video acumuló más de 18,000 likes y 348 comentarios; el segundo superó los 11,000 likes; y el tercero rozó los 4,000.

La tarea comenzó con escobas: los niños barrieron la suciedad acumulada durante años y sacaron los escombros que llenaban la fuente. «Empezamos el día barriendo toda la suciedad que había. Luego empezamos a sacar los escombros», narró Yan Andrés en el primer episodio.

El segundo día fue más exigente. A pesar de la lluvia, el equipo tumbó estatuas deterioradas y trasladó los desechos al basurero ubicado frente al parque. «A pesar de las condiciones de lluvia del día 2, pudimos completar la misión», relató el niño al cerrar ese capítulo.

El tercer día trajo un nuevo obstáculo: las lluvias habían llenado de agua la fuente durante la noche. «Nuestro equipo esperamos a que escampara y fuimos a ir; cuando revisamos estaba llena de agua y nos pusimos a sacarla», explicó Yan Andrés en el reel del día tres, que cerró con el anuncio de un cuarto episodio.

En los comentarios, el niño aclaró que el espacio no es técnicamente una piscina: «No es una piscina, es una fuente que no sirve ya, pero la vamos a limpiar para usarla como piscina. Al lado hay una manguera que se conecta a un tubo y sale el agua por la piscina».

La historia conmueve precisamente porque ocurre en un contexto de abandono generalizado. Baracoa, una de las ciudades más antiguas de Cuba, arrastra desde hace años el deterioro de sus espacios públicos, con hoteles cerrados y apagones prolongados que se han vuelto parte del paisaje cotidiano.

Ese deterioro no es exclusivo de Baracoa. El parque infantil El Mambisito en Holguín fue documentado en junio con techos desaparecidos y atracciones fuera de servicio. El Parque Japonés de Camagüey apareció en abril sin electricidad, con piscina de agua estancada y su tren convertido en chatarra. En Matanzas, el parque Armando Carnot fue reportado en mayo con juegos dañados y usado como punto de abastecimiento de agua ante la escasez.

Frente a esa realidad, la imagen de un niño organizando a sus amigos para limpiar, barrer y cargar escombros bajo la lluvia con el único objetivo de tener un lugar donde jugar resume, con una claridad que ningún discurso oficial podría igualar, lo que significa crecer en Cuba en 2026.