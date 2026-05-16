Entre vertederos y abandono, parque infantil de Matanzas pierde hasta su tarja histórica dedicada al Médico de los Pobres

El deterioro físico de la instalación se ha acelerado en las últimas semanas

El parque infantil Armando Carnot, ubicado junto al puente de Versalles, en la ciudad de Matanzas, continúa deteriorándose sin que las autoridades actúen, mostró el jueves un reporte del periodista Ángel Rodríguez difundido por el telecentro TV Yumurí.

El espacio ya había sido objeto de una denuncia periodística el año anterior, pero lejos de mejorar, "va de más a menos", según las palabras del propio reportero.

Los aparatos de juego permanecen en mal estado, la tarja que recuerda a la personalidad matancera que da nombre al lugar "brilla por su ausencia" y el parque se ha convertido en punto de abasto de agua para los vecinos ante la escasez del líquido en la zona.

El deterioro físico se ha acelerado en las últimas semanas. "El frente de la cerca perimetral ha ido desapareciendo por días. En unas semanas han sido sustraídos varios tramos de la misma y en la actualidad es posible entrar al lugar sin que medie protección alguna", advirtió el reporte.

El muro perimetral también ha sido agredido por un vertedero improvisado de grandes dimensiones que crece a su alrededor, en un barrio que las propias autoridades reconocen como el más afectado por la crisis de basura en Matanzas, con vertederos desbordados y obstrucciones cloacales.

De acuerdo con la fuente, el parque "carece de custodios o de alguien que se encargue de su manejo y protección", lo que ha facilitado el robo sistemático de sus elementos estructurales.

La escasez de agua explica en parte el uso del parque como fuente de abasto. Más de 300,000 habitantes de la provincia carecen de suministro estable del líquido, una crisis que se arrastra desde hace meses sin solución a la vista.

El parque rinde homenaje a Armando Carnot Veulens, médico y político matancero nacido en 1884, conocido popularmente como "el Médico de los Pobres" por su atención gratuita a los sectores humildes, y quien fue alcalde de Matanzas desde 1916. La tarja que preservaba su memoria en el lugar ha desaparecido junto con la cerca.

El reporte de TV Yumurí cerró con una pregunta sin respuesta. "¿Será necesario su abandono definitivo antes de emprender la esperada reparación o podemos detener su deterioro hasta que pueda repararse?".

Este caso se suma a un patrón de abandono institucional que se repite en toda la provincia. En abril, un arbusto crecido sobre la fachada de la Sala José White evidenció la indolencia ante el patrimonio cultural matancero.

Días después, imágenes del deterioro extremo de Cárdenas mostraron edificios dañados, calles vacías y acumulación de escombros en una zona histórica.